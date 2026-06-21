به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو، با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع‌دستی در کنار گردشگری زیارت اظهار کرد: رونق هنرهای سنتی و ایجاد مراکز عرضه صنایع‌دستی می‌تواند به افزایش ماندگاری زائران در استان و تقویت اقتصاد گردشگری کمک کند.

استاندار قم بیان کرد: مجموعه مدیران استان، کارشناسان و فعالان بخش گردشگری با همدلی در تلاش هستند تا زمینه موفقیت و پیشرفت هر چه بیش‌تر طرح‌های مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی در قم فراهم شود.

بهنام‌جو با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی و گردشگری در این استان مطرح کرد: توسعه و حمایت از فعالیت‌هایی ازجمله تولید صنایع‌دستی می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری، اقتصاد و افزایش درآمد مردم قم ایفاء کند.

او با اشاره به نقش مهم این حوزه در اقتصاد استان عنوان کرد: حق استان قم این است که در حوزه گردشگری، به ‌ویژه گردشگری زیارت و صنایع وابسته به آن، گام‌های اساسی برداشته شود و صنایع‌دستی نیز در همین مسیر می‌تواند مکمل مهمی برای توسعه گردشگری باشد.

استاندار قم، با بیان این که آمارهای ارائه‌شده در زمینه تولید انگشتر در استان قابل توجه است، افزود: آن‌ چه تاکنون به ‌عنوان آمار رسمی شناخته می‌شود، تنها بخشی از ظرفیت واقعی این حوزه است و بسیاری از فعالان به ‌صورت مستقل در این زمینه فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی آن است.

بهنام‌جو با اشاره به تنوع رشته‌ها در حوزه صنایع دستی در سطح استان تصریح کرد: توسعه فعالیت‌ها در حوزه صنایع دستی، می‌تواند فرصت اشتغال برای افراد زیادی را ایجاد کند و لازم است که از فضاهای گوناگون برای توسعه صنایع دستی از جمله استفاده از ظرفیت مراکز فنی‌وحرفه‌ای و هنرستان‌ها بهره‌مند شویم.

او با بیان ضرورت استفاده بهینه از فضاهای موجود برای توسعه صنایع‌دستی گفت: از اقدام‌هایی که منجر به استفاده بهتر از فضاهای بلااستفاده و تبدیل آن‌ها به مراکز تولید و عرضه صنایع‌دستی می‌شود، حمایت خواهیم کرد و در صورت فراهم بودن شرایط، آمادگی داریم، فضاهای دیگری نیز در اختیار فعالان این حوزه قرار دهیم.

استاندار قم با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه گردشگری زیارت بیان کرد: قم سالانه پذیرای شمار زیادی از زائران است و در کنار این ظرفیت بزرگ، باید نمایشگاه‌ها، مراکز عرضه صنایع‌دستی و فضاهای هنری تقویت شود تا زمینه ماندگاری بیش‌تر مسافران در استان فراهم شود.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز دیدنی و عرضه محصولات هنری می‌تواند مدت اقامت زائران و گردشگران را افزایش دهد و این موضوع به رونق اقتصادی استان کمک خواهد کرد.

او با اشاره به تنوع رشته‌های صنایع‌دستی در سطح استان افزود: در قم رشته‌های متنوعی از جمله انگشترسازی، منبت‌کاری، سفالگری، فرش دستباف و سایر هنرهای سنتی فعال است که باید برای معرفی و عرضه بهتر آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

استاندار قم در بخش دیگر سخنان خود، با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از همه درخواست کرد که نسبت به مدیریت مصرف انرژی از جمله مصرف برق حساس باشند تا زمینه پایداری فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در استان فراهم شود.

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