دوره بازآموزی و توانمندسازی راهنمایان گردشگری در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی اظهار کرد: دوره بازآموزی و توانمندسازی راهنمایان گردشگری با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی و بهروزرسانی مهارتهای فعالان این حوزه در شهر قم برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی که با استقبال راهنمایان گردشگری استان همراه بود، در قالب سه کارگاه مجزا برگزار شد.
او ادامه داد: راهنمایان گردشگری در این کارگاههای آموزشی و تخصصی، ضمن آشنایی با جدیدترین متد روشهای هدایت تور؛ فنون و مهارتهای اجرای تور را همراه با تمرینهای فردی و گروهی آموزش دیدند.
بر اساس این گزارش در کارگاه نخست دوره آموزشی مذکور که به صورت حضوری در سالن همایش سازمان حج و زیارت قم برگزار شد، شرکتکنندگان مباحثی همچون «بازتعریف وظایف و نقش راهنما»، «مهارتهای راهنمایی، مدیریت تور و برنامهریزی»، «اخلاق حرفهای راهنما و مهارتهای ارتباطی» و «تفسیر و روایتگری، فناوری و ابزارها» را با تدریس امیرحسین مسعودی، پژوهشگر و فعال حوزه گردشگری و مدرس ملی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری (WFTGA) فرا گرفتند.
دو کارگاه تخصصی دیگر به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد و کارگاه دوم با عنوان «آشنایی با میراث جهانی با تأکید بر جنبههای حفاظتی و بررسی شاخصههای هنر معماری ایرانی» با تدریس محسن قانونی، پژوهشگر و مرمتگر آثار تاریخی و عضو کمیته تدوین منشورهای شورای بینالمللی موزههای جهان (ایکوم) برگزار شد.
کارگاه سوم نیز با موضوع «مدیریت ریسک و ایمنی در طبیعت با تأکید بر تغییرات اقلیمی و پایداری محیطی» با تدریس حامد رزاقی، مدرس اسکی، سنگنوردی طبیعت و کوهنوردی برگزار شد.
دوره بازآموزی و توانمندسازی راهنمایان گردشگری، با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و مؤسسه فروغ تمدن کویر برگزار شد.
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