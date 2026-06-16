۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۳

رزمایش میدان هنر در قم برگزار شد

رزمایش میدان هنر در قم برگزار شد

همزمان با حماسه حضور مردم در خیابان‌ها، رزمایش «میدان هنر» با حضور هنرمندان از جمله هنرمندان رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی و فعالان فرهنگی در قم برگزار شد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با حماسه حضور مردم در خیابان‌ها، رزمایش «میدان هنر» با حضور هنرمندان از جمله هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و فعالان فرهنگی در قم برگزار شد. 

این رویداد هنری‌فرهنگی همزمان با تجمعات مردمی در موکب‌های مختلف سطح شهر قم با حضور هنرمندان رشته‌های متنوع صنایع‌دستی همچون سفالگری، منبت‌کاری، انگشترسازی و چرم‌دوزی برگزار شد، غرفه‌های متنوعی رشته‌های صنایع‌دستی در موکب‌های سطح شهر دائر شد و هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به صورت کارگاهی و اجرای زنده، به خلق آثار هنری و معرفی رشته‌های صنایع‌دستی و ظرفیت‌های آن پرداختند تا مردم به ویژه نسل جوان از نزدیک با فرآیند خلق آثار صنایع‌دستی و مهارت‌ هنرمندان آشنا شوند.

‌غرفه‌های صنایع‌دستی به دلیل تعامل مستقیم هنرمندان با مخاطبان و نمایش عملی هنرهای سنتی، توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد و با استقبال گسترده شهروندان همراه شد.

‌این رزمایش با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی، فرهنگی و هنری استان قم برگزار شد و بستری برای نمایش ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی، فرهنگی و هنری بود.

برگزاری رزمایش میدان هنر و حضور هنرمندان در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی و هنری، جلوه‌ای از حضور هنرمندان در میدانِ خیابان، در کنار قشرهای مختلف مردم را به نمایش گذاشته است.  

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کد خبر 1405032602336
دبیر مرضیه امیری

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