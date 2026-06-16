رزمایش میدان هنر در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با حماسه حضور مردم در خیابانها، رزمایش «میدان هنر» با حضور هنرمندان از جمله هنرمندان رشتههای مختلف صنایعدستی و فعالان فرهنگی در قم برگزار شد.
این رویداد هنریفرهنگی همزمان با تجمعات مردمی در موکبهای مختلف سطح شهر قم با حضور هنرمندان رشتههای متنوع صنایعدستی همچون سفالگری، منبتکاری، انگشترسازی و چرمدوزی برگزار شد، غرفههای متنوعی رشتههای صنایعدستی در موکبهای سطح شهر دائر شد و هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی به صورت کارگاهی و اجرای زنده، به خلق آثار هنری و معرفی رشتههای صنایعدستی و ظرفیتهای آن پرداختند تا مردم به ویژه نسل جوان از نزدیک با فرآیند خلق آثار صنایعدستی و مهارت هنرمندان آشنا شوند.
غرفههای صنایعدستی به دلیل تعامل مستقیم هنرمندان با مخاطبان و نمایش عملی هنرهای سنتی، توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد و با استقبال گسترده شهروندان همراه شد.
این رزمایش با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و معرفی توانمندیهای صنایعدستی، فرهنگی و هنری استان قم برگزار شد و بستری برای نمایش ظرفیتهای ارزشمند صنایعدستی، فرهنگی و هنری بود.
برگزاری رزمایش میدان هنر و حضور هنرمندان در رشتههای گوناگون صنایعدستی و هنری، جلوهای از حضور هنرمندان در میدانِ خیابان، در کنار قشرهای مختلف مردم را به نمایش گذاشته است.
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