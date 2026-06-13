به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمیکائیل موسوی اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی و صدمین روز حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در میدان انقلاب، غرفه صنایع‌دستی همراه با اجرای کارگاه زنده برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: این رویداد شب پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰ در میدان انقلاب برگزار شد و جمعی از مسئولان استانی از جمله معاون سیاسی استانداری و روسای دستگاه‌های اجرایی از این غرفه بازدید کردند.

او گفت: برپایی غرفه صنایع‌دستی در شب‌های حضور حماسی مردم در خیابان‌ها، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری استان و نمایش توانمندی هنرمندان بومی است.

موسوی ادامه داد: اجرای ورکشاپ زنده در کنار عرضه آثار صنایع‌دستی، ضمن ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مردم، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با فرآیند تولید آثار دست‌ساز را فراهم می‌کند و نقش مهمی در ترویج و حفظ این میراث ارزشمند دارد.

موسوی تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی زنجان در تلاش است با برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی را بیش از پیش فراهم کرده و زمینه معرفی و فروش آثار آنان را در سطح عمومی تقویت کند.

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