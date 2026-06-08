به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ با گرامیداشت فرا رسیدن روز جهانی صنایع‌دستی با اشاره به حضور فعال هنرمندان این عرصه در رویداد فرهنگی‌هنری میدان هنر قزوین گفت: در رویداد فرهنگی‌هنری میدان هنر که در آستانه فرا رسیدن روز جهانی صنایع‌دستی و به‌مناسبت بزرگداشت یکصدمین روز حضور حماسی مردم در اجتماعات شبانه همزمان با نقاط مختلف کشور در قزوین برگزار می‌شود، تعداد ۲۰ نفر از اساتید و هنرمندان برجسته رشته‌های مختلف صنایع‌دستی استان در کنار مردم حضور یافته و به اجرای زنده، معرفی و نمایش ظرفیت‌های این حوزه خواهند پرداخت.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: از ابتدای شکل‌گیری این حماسه ملی، هنرمندان صنایع‌دستی در رویدادهای مختلف همواره پای کار و در کنار مردم بوده‌اند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خود، نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال پیام وحدت و امید به جامعه ایفا کرده‌اند.

ا خاطرنشان کرد: برگزاری رویداد میدان هنر، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و فعالان حوزه فرهنگ و هنر است و حضور هنرمندان صنایع‌دستی در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده پیوند عمیق هنر با فرهنگ، هویت ملی و مشارکت اجتماعی است .

رویداد فرهنگی‌هنری میدان هنر با حضور هنرمندان استان قزوین روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹ الی ۲۳ در میدان میرعماد قزوین برگزار خواهد شد.

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