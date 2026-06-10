بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز سهشنبه ۲۰ خردادماه، با تشریح برنامههای هفته صنایعدستی استان اصفهان، گفت: استان اصفهان بهعنوان یکی از کانونهای اصلی صنایعدستی کشور با پیشینهای درخشان در هنرهای سنتی، همواره نقش تعیینکنندهای در صیانت، احیا و توسعه این حوزه ایفا کرده است و بر همین اساس، برنامههای هفته صنایعدستی امسال با نگاهی جامع، هویتمحور و آیندهنگر تدوینشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بابیان اینکه بیش از ۶۰ عنوان برنامه شاخص در سطح استان پیشبینیشده است، ادامه داد: نخستین برنامه این هفته، حضور در گلستان شهدا باهدف ادای احترام به مقام شامخ حماسهسازان جنگ رمضان، شهدای والامقام دشت مهیار و دلاوران هنرمندی است که تلفیق زیبای هنر و حماسه را در تاریخ این سرزمین رقم زدند. این اقدام نمادین، بیانگر پیوند عمیق میان فرهنگ ایثار و هنر ایرانی اسلامی است و نشان میدهد صنایعدستی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه ریشه در هویت تاریخی و اعتقادی مردم این دیار دارد.
او افزود: در ادامه برنامهها، افتتاح فروشگاه تخصصی صنایعدستی در دستور کار قرار دارد که باهدف تقویت زنجیره عرضه، دسترسی مستقیم هنرمندان به بازار و افزایش سهم فروش محصولات بومی راهاندازی میشود. این فروشگاه بستری برای عرضه آثار فاخر هنرمندان استان و معرفی ظرفیتهای متنوع صنایعدستی اصفهان خواهد بود.
کرمزاده با اشاره به برگزاری نمایشگاه «عشق و هنر ۲» درگذر صنایعدستی تصریح کرد: این نمایشگاه با رویکرد نمایش توانمندیهای نوآورانه هنرمندان و ایجاد تعامل مستقیم میان تولیدکنندگان و مخاطبان برگزار میشود و تلاش دارد جلوهای عینی از تداوم سنتهای اصیل در قالبهای خلاقانه معاصر ارائه دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بازدید از هنرمندان پیشکسوت و کارگاههای فعال صنایعدستی از دیگر برنامههای مهم این هفته است که باهدف تکریم سرمایههای انسانی این حوزه و بررسی میدانی مسائل و نیازهای آنان انجام میشود. ما معتقدیم پیشکسوتان صنایعدستی گنجینههای زنده فرهنگی استان هستند و پاسداشت آنان درواقع پاسداشت حافظه تاریخی هنر اصفهان است.
او افزود: برگزاری ورکشاپهای تخصصی صنایعدستی در رشتههای مختلف نیز پیشبینیشده است تا ضمن انتقال تجربیات استادان به نسل جوان، زمینه ارتقای کیفی تولیدات و آشنایی با شیوههای نوین طراحی و بازاریابی فراهم شود. این کارگاهها فرصتی برای گفتوگوی حرفهای میان هنرمندان، دانشجویان و فعالان بازار خواهد بود.
کرمزاده از برگزاری ویژهبرنامه «رزمایش میدان هنر» در موکب هنرمندان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد فضایی برای خلق آثار زنده در برابر دیدگان مخاطبان، نمایش همدلی جامعه هنرمندان و تقویت روحیه مشارکت جمعی فراهم میکند. در این برنامه، هنرمندان در رشتههای مختلف بهصورت میدانی به تولید اثر میپردازند تا فرآیند شکلگیری یک اثر هنری برای عموم مردم ملموس شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: رویکرد اصلی ما در هفته صنایعدستی، تقویت جایگاه اجتماعی هنرمندان، افزایش مطالبه گری در حوزه حمایتهای قانونی، توسعه بازارهای داخلی و بینالمللی و نیز معرفی ظرفیتهای کمتر دیدهشده صنایعدستی استان است. اصفهان با تنوع کمنظیر رشتههای صنایعدستی میتواند بهعنوان الگوی ملی در حوزه اقتصاد خلاق مطرح شود و این هفته فرصتی برای برجستهسازی این ظرفیتها است.
کرمزاده تأکید کرد: اوج برنامههای هفته پیش رو، برگزاری آیین پاسداشت روز جهانی و هفته صنایعدستی و تجلیل از پیشکسوتان و هنرمندان برگزیده صنایعدستی استان خواهد بود که باهدف قدردانی از بخشی از اقدامات ارزشمند این گنجینههای فرهنگی برنامهریزیشده است. ما بر این باوریم که تکریم هنرمندان، تقویت انگیزه نسل جوان و تبیین نقش صنایعدستی در توسعه پایدار فرهنگی و اقتصادی استان، از مهمترین دستاوردهای این هفته خواهد بود.
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