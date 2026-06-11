به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این رویداد فرهنگی "میدان هنر" که شامگاه امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ به مناسبت صدمین روز تجمعات مردمی در اردبیل برگزار شد، غرفههای متنوعی در حوزههای فرهنگی، هنری و اجتماعی برپا شد و بخشی از ظرفیتها و توانمندیهای نهادها و مجموعههای مختلف در معرض دید عموم قرار گرفت.
در این میان، غرفه صنایعدستی و هنرهای سنتی که به همت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و به صورت ورکشاپ و اجرای زنده هنرهای سنتی برپا شده بود، به یکی از شاخصترین و پربازدیدترین بخشهای این رزمایش تبدیل شد.
هنرمندان حاضر در این غرفه ضمن نمایش زنده مراحل تولید آثار صنایعدستی، به معرفی رشتههای مختلف هنرهای سنتی و ظرفیتهای این حوزه پرداختند. این شیوه ارائه، فرصتی را برای بازدیدکنندگان فراهم کرد تا از نزدیک با فرآیند خلق آثار، مهارتهای هنرمندان و جلوههایی از هنر و هویت بومی استان آشنا شوند.
غرفه صنایعدستی به دلیل تعامل مستقیم هنرمندان با مخاطبان و نمایش عملی هنرهای سنتی، توجه بسیاری از حاضران را به خود جلب کرد و با استقبال گسترده شهروندان همراه شد.
این رزمایش با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و معرفی توانمندیهای فرهنگی و هنری برگزار شد و بستری برای نمایش ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و هنری بود.
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