مسعود علویان صدر در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، در حاشیه نشست تخصصی «شب صفویه، شیخ ارشاد» که شامگاه روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد، گفت: امروز افتخار داریم که با نام استان اردبیل تفکری را راهبری و معرفی کنیم که به عنوان تفکر متعالی مکتب صفویه در تاریخ ایران مطرح شده است.

مدیرکل اسبق میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: خاستگاه این تفکر اردبیل است و اردبیل توانسته با محوریتی که به لحاظ فکری، اندیشه‌ای و مذهبی داشته، این جریان فکری، اقتصادی و اجتماعی را راهبری و راهنمایی کند.

این پیشکسوت حوزه میراث‌فرهنگی تاکید کرد: این شهر به واسطه وجود اندیشمندانی بزرگ، عالمانی اثر گذار و تفکراتی که توانسته عرصه علم را در کنار اندیشه مذهبی قرار دهد، توسعه فرهنگی را به تعالی برساند.

او ادامه داد: در این جریان توسعه‌ای به یک مسئله فکر شده و آن هم اینکه ما می‌توانیم به یک الگوی فرهنگی که می‌تواند گستره ایران فرهنگی را در جهان متجلی کند دست پیدا کنیم، شما در کشورهای مختلف که ایران فرهنگی در آنها نفوذ دارد، نشانه‌های معماری و فرهنگ ایرانی را می‌توانید به خوبی ملاحظه کنید و این یک نکته حائز اهمیت است.

علویان صدر تصریح کرد: همه این اقدامات و گذشته تاریخی نشان از گستراندن بسیار منطقی یک اندیشه و فکری بوده که توانسته نه تنها در مقیاس ملی بلکه در سطح بین‌المللی هم خودش را نشان بدهد و اردبیل در این میان نقش اصلی را داشته است.

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