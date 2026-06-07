به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست هماهنگی برگزاری ویژه‌برنامه بزرگداشت یکصدمین روز حماسه ملی و نقش‌آفرینی هنرمندان که روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با حضور هوشمند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدوی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین و جمعی از مسئولان دستگاه‌های فرهنگی استان برگزار شد، هم‌افزایی و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مورد تاکید قرار گرفت.

طی این جلسه مقرر شد برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های مختلف پس از جمع‌بندی در قالب یک برنامه جامع فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای بزرگداشت یکصدمین روز حماسه ملی نقش‌آفرینی هنرمندان و حضور مردم در میدان اجرایی شود.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری، تولید و انتشار آثار رسانه‌ای، اجرای نمایشگاه‌های موضوعی، محافل هنری، نمایش آثار صنایع دستی با حضور هنرمندان این عرصه و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان فرهنگی از جمله اقدامات در نظر گرفته شده برای این مناسبت است.

میدان هنر روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با یکصدمین شب تجمعات مردمی در میدان میرعماد قزوین برگزار می‌شود و نمادی از حضور هنرمندان در کنار مردم و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

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