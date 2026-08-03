۷۰ موکب قزوین در مسیر اربعین آماده خدمت هستند

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمدپور روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در بازدید از موکب حضرت سیدالشهدا(ع) اداره‌کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین در نجف و نشست خبری شهر نجف، حضور بیش از ۱۵۰ خادم و طبخ و توزیع بیش از ۳ هزار پرس غذا در هر وعده را جلوه‌ای از روحیه ایثار و خدمت‌رسانی مردم قزوین دانست و از تلاش شبانه‌روزی خادمان اربعین قدردانی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین افزود: خدمت‌رسانی موکب‌ها تنها به پذیرایی محدود نیست و برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تبلیغی نیز برای تقویت فضای معنوی اربعین پیش‌بینی شده است.

احمدپور با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری باشکوه اربعین، اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم برای تسهیل تردد زائران و تأمین نیاز موکب‌ها انجام شده و روند خدمت‌رسانی در مرزها و شهرهای زیارتی بدون مشکل ادامه دارد.

او با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان قزوین افزود: سال گذشته هیچ حادثه‌ای در محورهای مواصلاتی استان برای زائران اربعین رخ نداد و امیدواریم امسال نیز با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، زائران سلامت به میهن بازگردند.

معاون استاندار در پایان از خادمان، موکب‌داران و مجموعه‌های مردمی و اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: همدلی مردم و خادمان، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را فراهم کرده است.

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