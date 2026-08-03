بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جواد آزاد روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اقدام تعدادی از افراد به فنسکشی در بخشی از عرصه باغستان سنتی قزوین، نیروهای یگان حفاظت با هماهنگی و همکاری واحد اجرائیات شهرداری قزوین در محل حاضر شده و ضمن متوقف کردن عملیات، از ادامه هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز جلوگیری کردند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی قزوین با تأکید بر اینکه باغستان سنتی قزوین از ارزشمندترین مواریث تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان بهشمار میرود، اظهار کرد: هرگونه ساختوساز، دیوارکشی، فنسکشی و تغییر کاربری در عرصه این اثر تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
آزاد افزود: پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی تشکیل و اقدامات لازم از طریق مراجع ذیصلاح دردست پیگیری است.
او همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا تعرض به آثار تاریخی و عرصههای تحت حفاظت، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به یگان حفاظت میراثفرهنگی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
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