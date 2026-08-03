۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷

توقف عملیات فنس‌کشی غیرمجاز در عرصه باغستان سنتی قزوین با اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی

توقف عملیات فنس‌کشی غیرمجاز در عرصه باغستان سنتی قزوین با اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از جلوگیری فنس‌کشی غیرمجاز در عرصه باغستان سنتی قزوین با همکاری نیروهای یگان حفاظت و واحد اجرائیات شهرداری قزوین خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جواد آزاد روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اقدام تعدادی از افراد به فنس‌کشی در بخشی از عرصه باغستان سنتی قزوین، نیروهای یگان حفاظت با هماهنگی و همکاری واحد اجرائیات شهرداری قزوین در محل حاضر شده و ضمن متوقف کردن عملیات، از ادامه هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز جلوگیری کردند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی قزوین با تأکید بر اینکه باغستان سنتی قزوین از ارزشمندترین مواریث تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، فنس‌کشی و تغییر کاربری در عرصه این اثر تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

آزاد افزود: پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی تشکیل و اقدامات لازم از طریق مراجع ذی‌صلاح دردست پیگیری است.

او همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا تعرض به آثار تاریخی و عرصه‌های تحت حفاظت، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051200936
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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