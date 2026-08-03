ثبت جهانی قلعه الموت، آغاز مسیر تحول گردشگری در منطقه است

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در نشست کارگروه توسعه و مهارت استان قزوین با تأکید بر اینکه الموت تجلی اندیشه و تیزبینی مهندسان برجسته ایرانی در قرن‌ها پیش است، خاطرنشان کرد: قدمت این بنا، تاریخ جهان را به تلاقی با تمدن ایران پیوند می‌زند.

استاندار قزوین ضمن قدردانی از حمایت‌های ریاست جمهوری و هیئت دولت در این مسیر، تأکید کرد: این موفقیت، پایان کار نیست، بلکه آغاز راهی است برای معرفی دوباره قزوین به جهانیان؛ مسیری که در آن باید از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای برای بازشناسی جایگاه این دژ مستحکم استفاده کرد.

نوذری در ادامه، با ترسیم چشم‌انداز توسعه‌ای، از برنامه‌های عملیاتی استان برای تبدیل منطقه الموت و حوزه‌های پیرامون آن به بزرگترین قطب گردشگری ایران خبر داد.

او با اشاره به تدوین طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر ضرورت گسترش زیرساخت‌هایی نظیر هتل‌سازی و توسعه بوم‌گردی‌های روستایی تأکید کرد و افزود: هدف مدیریت استان ایجاد یک منطقه پایلوت گردشگری با استانداردهای بین‌المللی است که الگوهای موفق جهانی را پیاده‌سازی کند.

استاندار قزوین همچنین با اعلام برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای فاخر ملی در تهران و برنامه‌های اجرایی در قلب استان و خودِ الموت، هدف مدیریت استان را ایجاد نشاط اجتماعی و استفاده از فرصت‌های تاریخی برای توسعه اقتصادی و رفع گره‌های موجود در استان، همگام با معرفی شکوه میراث ملی، اعلام کرد.

با تأکید بر اینکه الموت تجلی اندیشه و تیزبینی مهندسان برجسته ایرانی در قرن‌ها پیش است، خاطرنشان کرد: قدمت این بنا، تاریخ جهان را به تلاقی با تمدن ایران پیوند می‌زند.

استاندار قزوین ضمن قدردانی از حمایت‌های ریاست جمهوری و هیئت دولت در این مسیر، تأکید کرد: این موفقیت، پایان کار نیست، بلکه آغاز راهی است برای معرفی دوباره قزوین به جهانیان؛ مسیری که در آن باید از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای برای بازشناسی جایگاه این دژ مستحکم استفاده کرد.

نوذری در ادامه، با ترسیم چشم‌انداز توسعه‌ای، از برنامه‌های عملیاتی استان برای تبدیل منطقه الموت و حوزه‌های پیرامون آن به بزرگترین قطب گردشگری ایران خبر داد.

او با اشاره به تدوین طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر ضرورت گسترش زیرساخت‌هایی نظیر هتل‌سازی و توسعه بوم‌گردی‌های روستایی تأکید کرد و افزود: هدف مدیریت استان ایجاد یک منطقه پایلوت گردشگری با استانداردهای بین‌المللی است که الگوهای موفق جهانی را پیاده‌سازی کند.

استاندار قزوین همچنین با اعلام برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای فاخر ملی در تهران و برنامه‌های اجرایی در قلب استان و خودِ الموت، هدف مدیریت استان را ایجاد نشاط اجتماعی و استفاده از فرصت‌های تاریخی برای توسعه اقتصادی و رفع گره‌های موجود در استان، همگام با معرفی شکوه میراث ملی، اعلام کرد.

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