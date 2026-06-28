به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور اعضای ستاد و با هدف هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به حساسیت تاریخی مقطع کنونی، اظهار کرد: همه ما در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر ایران قرار گرفتهایم و آیندگان درباره عملکرد امروز ما قضاوت خواهند کرد؛ از اینرو، نحوه مواجهه با این رویداد تاریخی، در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و ماندگار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در کنار انجام وظایف اجرایی دستگاهها، باید به دستاوردهای راهبردی این رویداد نیز اندیشید، افزود: باید از این رخداد تاریخی، فرصتهای جدیدی برای تقویت نظام سیاسی، انسجام ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی خلق شود.
وزیر میراثفرهنگی تصریح کرد: اگر تشییع حضرت امام خمینی(ره) بهعنوان بزرگترین رویداد مردمی دهه نخست انقلاب شناخته میشود، برآوردها نشان میدهد که آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در سطح ملی، به یکی از گستردهترین اجتماعات مردمی تاریخ ایران تبدیل خواهد شد؛ رخدادی که حامل این پیام روشن به جهان است که شهادت رهبران انقلاب اسلامی نهتنها موجب تضعیف ملت ایران نمیشود، بلکه انسجام، همبستگی و خشم ملی در برابر دشمنان را افزایش میدهد.
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت تبدیل این مراسم به یک «رویداد قدرتآفرین» خاطرنشان کرد: اگر مؤلفههای قدرت ملی را در میدان مقاومت، مردم، دولت، توان دفاعی و ظرفیتهای راهبردی کشور تعریف کنیم، آیین تشییع رهبر شهید میتواند به صحنهای بینظیر برای بازتولید و نمایش قدرت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود؛ قدرتی که جهان تاکنون نمونهای مشابه آن را تجربه نکرده است.
وی افزود: همانگونه که در عاشورای حسینی، همه شهرها، روستاها و مناطق کشور همزمان به صحنه تجلی ارادت مردم تبدیل میشوند، آیین تشییع رهبر شهید نیز باید به عاشورایی دیگر در سراسر ایران اسلامی بدل شود؛ رویدادی ملی که در آن همه جغرافیای ایران، همزمان و یکپارچه، صحنه ادای احترام به رهبر شهید انقلاب باشد.
وزیر میراثفرهنگی سه هدف اساسی این مراسم را «تقویت انسجام ملی»، «ارسال پیام اقتدار به دشمنان» و «همراهسازی افکار عمومی جهان» عنوان کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقناع وجدان بیدار جهانی هستیم. تصویر بیرونی ایران در افکار عمومی جهان، اهمیتی کمتر از تحولات داخلی ندارد و باید از ظرفیت رسانهای این مراسم برای تبیین واقعیتهای ایران و انقلاب اسلامی بهره گرفت.
صالحیامیری با اشاره به مشاهدات خود در سفر اخیر به اسپانیا اظهار کرد: امروز شاهد شکلگیری همدلیهای جهانی با ملت ایران هستیم؛ بهگونهای که شاعران و هنرمندان در کشورهای مختلف درباره شهدای ایران آثار فرهنگی و هنری خلق کردهاند. این ظرفیت ارزشمند باید با سیاستگذاری رسانهای هوشمندانه تقویت شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه سهمخواهی سیاسی در این رویداد تاریخی تصریح کرد: این حماسه ملی متعلق به هیچ فرد، جریان یا گروهی نیست؛ خیابان متعلق به ملت ایران است و آنچه امروز شکل گرفته، محصول برکت خون شهدا و جلوهای از مظلومیت و حقانیت انقلاب اسلامی است.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه «تشییع» یکی از مهمترین میراثهای معنوی پس از انقلاب اسلامی است، گفت: وزارت میراثفرهنگی موضوع ثبت ملی آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را بهعنوان یکی از مهمترین میراثهای ناملموس معنوی پس از انقلاب در دستور کار قرار خواهد داد.
صالحیامیری از آنچه «انقلاب معرفتی در جامعه ایران» خواند، بهعنوان یکی از مهمترین پیامدهای این رویداد یاد کرد و افزود: تحولات اخیر نشان داد که بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه نسل جوان، با درکی تازه و عمیقتر نسبت به هویت ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی، بار دیگر به صحنه بازگشته است. این سرمایه اجتماعی باید حفظ، تقویت و تبیین شود.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری نهادهای فرهنگی، آموزشی، دانشگاهی و رسانهای از ظرفیتهای این رویداد اظهار کرد: آموزش و پرورش، دانشگاهها، اندیشکدهها، پژوهشکدهها و مجموعه رسانهای کشور باید از این رخداد تاریخی برای تعمیق آگاهی عمومی، ارتقای سرمایه فرهنگی و تقویت هویت ملی بهرهبرداری کنند.
وزیر میراثفرهنگی در پایان با هشدار نسبت به ضرورت مدیریت هوشمندانه مراسم گفت: حفظ امنیت و صیانت از مردم، اولویت نخست همه دستگاههاست و باید با توزیع مناسب جمعیت، زمینه برگزاری باشکوه، ایمن و در شأن ملت ایران فراهم شود.وی تاکید کرد: یک رهبر، یک ملت، یک نظام» باید شعار محوری این مراسم باشد و هرگونه رفتار یا نمادی که به شکاف اجتماعی دامن بزند، مغایر با آرمانها و میراث رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.
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