به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرامرز عظیمی عصر یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ در جلسه کمیته اسکان و خدمات ستاد برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در سالن شهید حسین مولوی شهرداری قم، با تأکید بر لزوم بسیج همه ظرفیتهای اقامتی قم اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید با بهرهگیری از ظرفیت مساجد، مدارس، حسینیهها، هتلها و مراکز دولتی، زمینه اسکان و میزبانی شایسته از زائران این مراسم را فراهم نمایند.
شهردار کلانشهر قم بیان کرد: شهر کریمه اهل بیت(ع) روز ۱۶ تیرماه جاری میزبان عاشقان و زائرانی است که برای حضور در آیین تشییع رهبر شهیدشان به قم سفر میکنند، به همین منظور تمامی دستگاههای اجرایی و خدماترسان در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند تا زیرساختهای لازم برای پذیرایی از عزاداران را فراهم کنند.
عظیمی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه اسکان افزود: کمیته اسکان تلاش دارد، با بهرهگیری از ظرفیت مساجد، مدارس، حسینیهها، هتلها و مهمانپذیرها، امکان اسکان زائران داخلی و خارجی را فراهم کند. همه شرکتکنندگان در این مراسم باید همچون اعضای خانواده خود مورد تکریم قرار گیرند و حداکثر خدمات به آنان ارائه شود.
او با تأکید بر ضرورت میزبانی شایسته از زائران تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا در روز برگزاری مراسم، ارائه خدمات مناسب و فراهم کردن شرایط اسکان مطلوب میتواند از سختیهای حضور عزاداران بکاهد.
شهردار کلانشهر قم خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم نیازمند همت مضاعف، روحیه جهادی و غیرت دینی همه دستگاههای مسئول است تا خدماترسانی در بهترین سطح و به بهترین شکل انجام شود.
عظیمی تأکید کرد: تمامی ادارات و مجموعههای دولتی باید برای اسکان اضطراری نیز آمادگی کامل داشته باشند تا در صورت حضور جمعیتی فراتر از پیشبینیها، امکان اسکان و خدمترسانی به زائران فراهم باشد.
او ضمن قدردانی و سپاسگزاری از تلاش مدیران و دستاندرکاران برگزاری این مراسم، ابراز امیدواری کرد: با تلاش شبانهروزی مجموعههای اجرایی، میزبانی شایستهای از زائران صورت گیرد.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در این جلسه گزارشی از فعالیتهای انجامشده در این زمینه ارائه داد.
در این جلسه حاضران با هدف برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم، ظرفیتهای موجود برای اسکان زائران و شرکتکنندگان را بررسی و دیدگاهها و پیشنهادهای اجرایی خود را در این زمینه مطرح کردند.
آیین تشییع رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی امام سیدعلی خامنهای(ره)، روز ۱۶ تیرماه جاری در شهر قم برگزار میشود و مسیر این مراسم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران تعیین شده است.
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