۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۸

راه‌اندازی پرتال «قم‌زائر» برای اطلاع‌رسانی به عزاداران مراسم بدرقه آقای شهید ایران

راه‌اندازی پرتال «قم‌زائر» برای اطلاع‌رسانی به عزاداران مراسم بدرقه آقای شهید ایران

پرتال «قم‌زائر» به منظور ارائه اطلاعات لازم به عزاداران مراسم بدرقه آقای شهید ایران راه‌اندازی شد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پرتال «قم‌زائر» به منظور ارائه اطلاعات لازم به عزاداران مراسم بدرقه آقای شهید ایران راه‌اندازی شد. در این سامانه آخرین اطلاعات مربوط به پارکینگ‌ها، مراکز اقامتی و اسکان رایگان عزاداران منتشر شده است. مردم ️برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی اینترنتی http://www.qomzaer.ir مراجعه کنند.

این پرتال با هدف اطلاع‌رسانی جامع، تبیین ابعاد مراسم استقبال و بزرگداشت رهبر شهید ایران و انعکاس پیام‌ها، آرمان‌ها و مفاهیم برخاسته از این رویداد تاریخی ایجاد شده است. این سامانه تلاش می‌کند، مرجعی معتبر برای دسترسی به اخبار، اطلاعیه‌ها، برنامه‌های مراسم، محتوای رسانه‌ای و پیام‌های مرتبط با این حرکت بزرگ مردمی باشد.

رهبر شهید ایران با ایستادگی، ایمان و مجاهدت خویش، الگویی ماندگار از مقاومت، عزت و ولایت‌مداری را برای ملت ایران و آزادگان جهان به یادگار گذاشتند. «مشت گره‌کرده» که نشان رسمی این بدرقه تاریخی است، تنها یک نماد نیست؛ بلکه تجلی اراده‌ای استوار، مقاومتی الهی و پیمانی است که ملت ایران با آرمان‌های آن شهید بزرگوار بسته است.

شعار محوری این مراسم، «باید برخاست»، بیانگر استمرار همان راه نورانی و تأکید بر مسئولیت تاریخی ملت ایران در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است. این شعار، دعوتی برای حرکت، ایستادگی و ادامه مسیر عزت و اقتدار است؛ مسیری که با خون پاک آن امام مجاهد، جان تازه‌ای یافته و ملت ایران را به بعثتی دوباره فرا خوانده است.

این پرتال علاوه بر پوشش کامل برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی مراسم، مجموعه‌ای از پیام‌ها، بیانیه‌ها، تصاویر، آثار رسانه‌ای و محتوای فرهنگی مرتبط با این رویداد را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد تا زمینه آشنایی هر چه بیش‌تر با ابعاد این حماسه و انتقال پیام آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

«قوموا لله» و «باید برخاست» تنها شعار یک مراسم نیستند؛ بلکه تجدید عهدی با مکتب شهید، اعلام استمرار راه حق و تأکیدی بر این حقیقت‌اند که پرچم عزت، مقاومت و استقلال ایران‌اسلامی با قدرت و صلابت بیش‌تری به مسیر خود ادامه خواهد داد.

همچنین این پرتال با همین رویکرد، بستری برای انعکاس این پیام، حفظ یاد و نام رهبر شهید ایران و همراهی با این حرکت بزرگ ملی و اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041200842
دبیر مهدی نورعلی

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