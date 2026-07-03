به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پرتال «قم‌زائر» به منظور ارائه اطلاعات لازم به عزاداران مراسم بدرقه آقای شهید ایران راه‌اندازی شد. در این سامانه آخرین اطلاعات مربوط به پارکینگ‌ها، مراکز اقامتی و اسکان رایگان عزاداران منتشر شده است. مردم ️برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی اینترنتی http://www.qomzaer.ir مراجعه کنند.

این پرتال با هدف اطلاع‌رسانی جامع، تبیین ابعاد مراسم استقبال و بزرگداشت رهبر شهید ایران و انعکاس پیام‌ها، آرمان‌ها و مفاهیم برخاسته از این رویداد تاریخی ایجاد شده است. این سامانه تلاش می‌کند، مرجعی معتبر برای دسترسی به اخبار، اطلاعیه‌ها، برنامه‌های مراسم، محتوای رسانه‌ای و پیام‌های مرتبط با این حرکت بزرگ مردمی باشد.

رهبر شهید ایران با ایستادگی، ایمان و مجاهدت خویش، الگویی ماندگار از مقاومت، عزت و ولایت‌مداری را برای ملت ایران و آزادگان جهان به یادگار گذاشتند. «مشت گره‌کرده» که نشان رسمی این بدرقه تاریخی است، تنها یک نماد نیست؛ بلکه تجلی اراده‌ای استوار، مقاومتی الهی و پیمانی است که ملت ایران با آرمان‌های آن شهید بزرگوار بسته است.

شعار محوری این مراسم، «باید برخاست»، بیانگر استمرار همان راه نورانی و تأکید بر مسئولیت تاریخی ملت ایران در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است. این شعار، دعوتی برای حرکت، ایستادگی و ادامه مسیر عزت و اقتدار است؛ مسیری که با خون پاک آن امام مجاهد، جان تازه‌ای یافته و ملت ایران را به بعثتی دوباره فرا خوانده است.

این پرتال علاوه بر پوشش کامل برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی مراسم، مجموعه‌ای از پیام‌ها، بیانیه‌ها، تصاویر، آثار رسانه‌ای و محتوای فرهنگی مرتبط با این رویداد را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد تا زمینه آشنایی هر چه بیش‌تر با ابعاد این حماسه و انتقال پیام آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

«قوموا لله» و «باید برخاست» تنها شعار یک مراسم نیستند؛ بلکه تجدید عهدی با مکتب شهید، اعلام استمرار راه حق و تأکیدی بر این حقیقت‌اند که پرچم عزت، مقاومت و استقلال ایران‌اسلامی با قدرت و صلابت بیش‌تری به مسیر خود ادامه خواهد داد.

همچنین این پرتال با همین رویکرد، بستری برای انعکاس این پیام، حفظ یاد و نام رهبر شهید ایران و همراهی با این حرکت بزرگ ملی و اسلامی خواهد بود.

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