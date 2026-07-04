به گزارش میراثآریا و به نقل از ایرنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تبیین ابعاد مختلف اندیشه و سلوک فرهنگی رهبر شهید، اظهار کرد: توجه ویژه ایشان به شاهنامه حکیم فردوسی، پیامی روشن در پاسداشت اصالت تمدنی ایران و صیانت از زبان فارسی بود. اینکه رهبر شهید هر شب شاهنامه مطالعه میکردند، نشاندهنده درک عمیق ایشان از جایگاه تبار فرهنگی ایران و نقش زبان و فرهنگ در شکلدهی به انسجام ملی است. کمتر شخصیتی را سراغ دارم که از چنین ویژگی ممتاز و کمنظیری برخوردار باشد.
وی افزود: بزرگترین دستاورد منظومه فکری رهبر شهید، ایجاد تعامل و همافزایی میان «اسلامیت» و «ایرانیت» بود؛ بهگونهای که این دو مؤلفه، برخلاف برخی برداشتهای گذشته، نه در تعارض، بلکه در کنار یکدیگر به تقویت قدرت ملی و هویت تمدنی کشور یاری رساندند.
تاکید بر جایگاه شاهنامه و تختجمشید در منظومه هویتی ایران
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین تجربه خود از دیدگاههای رهبر شهید پیرامون میراثفرهنگی، هویت ملی و ارزشهای تمدنی، گفت: در سالهای پس از انقلاب، برخی جریانها تلاش میکردند رویکرد «اسلامیت» را جایگزین «ایرانیت» معرفی کنند و آثاری همچون تختجمشید، ظرفیتهای فرهنگی و میراثی کشور و حتی طوس و فردوسی را بهعنوان عناصر قدرت نرم ملی نادیده بگیرند و صرفا بر حوزه اسلامیت تاکید داشته باشند.
وی ادامه داد: در چنین فضایی، رهبر شهید در سفر به استان فارس از تختجمشید بازدید کردند و با سخن گفتن از شکوه و عظمت این میراث جهانی، بر ضرورت صیانت از آن در کنار ارزشهای اسلامی تاکید ورزیدند.
صالحیامیری با بیان اینکه فرهنگ و تمدن ایران بر دو بال استوار است، تصریح کرد: یکبال، تمدن کهن ایران و یکبال دیگر، اسلام است. دستاورد بزرگ تفکر رهبر شهید آن بود که این دو مؤلفه را در کنار یکدیگر قرار داد و نشان داد که «ایرانیت» و «اسلامیت» نهتنها تعارضی با یکدیگر ندارند، بلکه مکمل هم در تقویت قدرت ملی هستند؛ نکتهای بنیادین که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
تبیین الگویی نوین در مدیریت هویت ملی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به نقش بیبدیل فردوسی در پاسداری از زبان فارسی طی بیش از یک هزاره، اظهار کرد: هر تمدنی بر سه رکن سرزمین، زبان و غنای فرهنگی یا همان تبار تاریخی استوار است. ایران تنها دارای فرهنگی چند هزار ساله نیست، بلکه از تبار تاریخی ممتد و تمدنی ریشهدار برخوردار است و آنچه در گفتمان رهبر شهید جایگاه ویژه یافت، پذیرش همزمان «ایرانیت» و «اسلامیت» بهعنوان دو رکن اصلی قدرت ملی بود.
وی افزود: ما عاشورا را بهعنوان بزرگترین رویداد مذهبی ارج مینهیم و در عین حال نوروز، چهارشنبهسوری و سیزدهبدر را نیز گرامی میداریم؛ زیرا میان این مناسبتها هیچ تعارضی وجود ندارد. هرگاه این آیینها با یکدیگر همزمان شوند، جامعه ایرانی با درایت و عقلانیت میان آنها سازگاری ایجاد میکند؛ چنانکه در تلاقی چهارشنبهسوری با عاشورا، زمان برگزاری این آیین تغییر میکند و در همزمانی نوروز و ماه مبارک رمضان نیز مردم ضمن پاسداشت حرمت رمضان، آیینهای نوروزی را پس از افطار برگزار میکنند.
صالحیامیری خاطرنشان کرد: این همزیستی، ریشه در تاریخ طولانی سازگاری فرهنگ ایرانی با آموزههای اسلامی دارد و باید مورد پاسداشت قرار گیرد. به باور من، جامعه ایران در آینده شاهد تحولی معرفتی خواهد بود که در آن، هر دو بال «ایرانیت» و «اسلامیت» در کنار یکدیگر بهعنوان سرمایههای هویت ملی دیده خواهند شد.
نتیجه معکوس تهاجم دشمن؛ تقویت انسجام و اقتدار ملی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تهاجم دشمن به ملت ایران، اظهار کرد: حاکمان بیخرد کاخ سفید و رژیم کودککش صهیونیستی با هدف تجزیه ایران و فروپاشی نظام، دست به تجاوز زدند، اما این اقدام با پدیدهای پارادوکسیکال مواجه شد و نتیجهای کاملا معکوس به همراه داشت؛ بهگونهای که انسجام ملی، قدرت نظامی و اقتدار سیاسی ایران بیش از گذشته تقویت شد.
وی ادامه داد: دشمن تصور میکرد با ترور رهبر شهید و مقامات سیاسی و نظامی به اهداف خود دست خواهد یافت، اما خون رهبر شهید برخلاف همه محاسبات آنان، به تقویت وحدت ملی، افزایش قدرت و ارتقای امنیت کشور انجامید.
انسجام فکری و نظم برنامهمحور؛ ویژگی ممتاز مدیریت رهبر شهید
صالحیامیری در پایان، با تشریح ویژگیهای مدیریتی رهبر شهید، گفت: در اغلب دیدارها بهعنوان کارگزار نظام در محضر ایشان حضور داشتم و برجستهترین ویژگی مدیریتی ایشان، انسجام فکری بود. رهبر شهید همواره پیش از سخن گفتن، محورهای اصلی مباحث را با دقت، تدبیر و نظم بر روی کاغذ یادداشت میکردند.
وی افزود: این سطح از نظم ذهنی، برنامهمحوری و نگاه تحلیلی را در کمتر کسی مشاهده کردهام. تمامی ابعاد فعالیتهای ایشان در چارچوب برنامههای مدون و با انضباطی مثالزدنی دنبال میشد و به همه امور با نظم و دقت رسیدگی میکردند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان تاکید کرد: امنیت، هویت و قدرت امروز ایران به برکت خون شهداست و امیدواریم همواره حاملان و پاسداران شایسته آرمانها و خون پاک شهیدان باشیم.
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