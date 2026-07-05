به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد احمدی فارسانی امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، با اعلام این خبر و با اشاره به آماده‌سازی ظرفیت‌های گسترده اسکان در استان اظهار کرد: علاوه بر بوستان‌ها، سوله‌ها و مراکز عمومی، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی نیز برای اسکان زائران استفاده شده است و مراکز متعددی در سراسر شهر برای پذیرش عزاداران آماده هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: برای راهنمایی زائران، هشت کیوسک اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده که دو کیوسک در مبادی ورودی استان از مسیرهای کاشان و تهران و شش کیوسک نیز در میادین اصلی شهر مستقر خواهند شد.

او افزود: در مسیر منتهی به مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم(ص) نیز دو کیوسک اطلاع‌رسانی برای هدایت زائران به مراکز اسکان فعالیت می‌کنند.

احمدی تصریح کرد: سامانه «قم‌زائر» نیز در بخش اسکان فعال شده و زائران می‌توانند با ورود به این سامانه، محل استقرار خود را انتخاب کرده و بر اساس موقعیت مکانی، به نزدیک‌ترین مرکز اسکان هدایت شوند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ابراز کرد: علاوه بر این، سامانه ۱۳۷ شهرداری قم و سه خط تلفن اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ۰۲۵۳۷۰۶۵۱۵۶ ، ۰۲۵۳۷۰۶۵۱۵۴ و ۰۲۵۳۷۰۶۵۱۰۷ در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه آماده پاسخگویی و راهنمایی زائران خواهند بود.

احمدی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حجم زائران فراتر از ظرفیت‌های معمول استان باشد، گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، تلاش شده است زائران با کمترین مشکل در حوزه اسکان و اقامت مواجه شوند.

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