به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آخرین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران، به ریاست بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو این در سالن شهید حسین مولوی شهرداری قم برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی دقیق و نهایی‌سازی ظرفیت‌های اقامتی استان قم تشکیل شد، تمهیدات لازم برای میزبانی از زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

احصای دقیق اطلاعات مورد نیاز، هماهنگی‌های لازم برای پذیرش و فرآیند ثبت‌نام زائران و اطلاع‌رسانی گسترده برای ثبت اطلاعات اسکان در «سامانه قم‌زائر» از جمله محورهای اصلی این نشست بود.

همچنین در این جلسه، پیگیری و تأمین اقلام و تجهیزات ضروری مورد نیاز برای اسکان زائران با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد مورد تأکید قرار گرفت تا در ایام برگزاری مراسم، خللی در ارائه خدمات رفاهی به زائران ایجاد نشود.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با تقدیر و سپاسگزاری از نهادهای مختلف و دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی در زمینه تأمین اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه آقای شهید ایران گفت: همه نهادها و دستگاه‌ها، با تمام توان خود در این زمینه تلاش خود را به کار می‌گیرند.

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