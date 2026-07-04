تهران در آیین وداع/ روایت یک بدرقه تاریخی که نگاه جهان را به ایران دوخت

میراث‌آریا: صبح تهران، پیش از آنکه خورشید به میانه آسمان برسد، رنگ و بوی دیگری داشت. از نخستین ساعات بامداد، مسیرهای منتهی به مصلای امام خمینی(ره) مملو از جمعیتی بود که از استان‌های مختلف کشور خود را به پایتخت رسانده بودند تا در آیین وداع و تشییع آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضور یابند.

خیابان‌های اطراف مصلی شاهد حرکت پیوسته جمعیتی بود که با پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید و نمادهای مذهبی، در فضایی آکنده از سوگواری و همدلی، راهی محل برگزاری مراسم می‌شدند. در طول مسیر نیز نیروهای امدادی، خدمات شهری، انتظامی و دستگاه‌های مسئول با استقرار گسترده، مسئولیت مدیریت مراسم، تامین امنیت و ارائه خدمات به عزاداران را بر عهده داشتند.

در فضای داخلی مصلی، آیین‌های مذهبی، تلاوت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی، دعا و برنامه‌های سوگواری برگزار شد و حاضران با حضور در این مراسم، در آیین وداع با رهبر شهید شرکت کردند.

تصاویر منتشرشده از محل مراسم، حضور گسترده عزاداران و دلدادگان رهبر شهید را به نمایش گذاشت؛ هرچند تاکنون آمار مستقلی از تعداد شرکت‌کنندگان منتشر نشده است.

در کنار حضور پرشمار مردم، جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران و هیئت‌های رسمی خارجی نیز در این مراسم شرکت کردند. رسانه‌های بین‌المللی از حضور نمایندگان و مقام‌هایی از کشورهای مختلف در آیین تشییع خبر داده‌اند، اگرچه ترکیب کامل هیئت‌های شرکت‌کننده هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

مراسم امروز، آغاز مجموعه‌ای از آیین‌های چندروزه‌ای است که بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی ستاد برگزاری، در شهرهای مختلف ادامه خواهد یافت و در نهایت با مراسم خاکسپاری در مشهد مقدس به پایان خواهد رسید.

نگاه جهان به تهران

همزمان با برگزاری مراسم در تهران، رسانه‌های معتبر بین‌المللی نیز نگاه خود را به ایران معطوف کردند. بسیاری از خبرگزاری‌ها، شبکه‌های خبری و رسانه‌های جهان، این مراسم را به‌صورت زنده یا در قالب گزارش‌های میدانی و تحلیلی پوشش دادند و هر یک از زاویه‌ای متفاوت به ابعاد این رویداد پرداختند.

بخش قابل توجهی از رسانه‌های غربی، علاوه بر روایت جزئیات مراسم، تلاش کردند این رویداد را در چارچوب تحولات سیاسی و امنیتی منطقه تحلیل کنند. گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌هایی همچون گاردین و وال‌استریت ژورنال، این مراسم را نمادی از نمایش انسجام داخلی جمهوری اسلامی و حامل پیام‌هایی سیاسی برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی کردند.

در مقابل، رسانه‌های ایران و شماری از رسانه‌های منطقه، تمرکز خود را بر حضور گسترده مردم، فضای عزاداری، مشارکت هیئت‌های خارجی و استمرار ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قرار دادند و این حضور را نشانه‌ای از تداوم حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی توصیف کردند.

یکی دیگر از محورهای مورد توجه رسانه‌های جهان، حضور هیئت‌های رسمی خارجی در تهران بود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داد که بیش از ۳۰ کشور برای اعزام هیئت‌های رسمی جهت حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بیانگر اهمیت دیپلماتیک این رویداد در سطح منطقه و فراتر از آن است.

در کنار پوشش خبری، بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی نیز این مراسم را نقطه‌ای مهم در روند تحولات آینده ایران ارزیابی کردند. از نگاه آنان، آیین وداع با رهبر شهید، افزون بر ابعاد مذهبی و اجتماعی، آزمونی برای مدیریت انتقال قدرت، حفظ انسجام داخلی و ارسال پیام‌های سیاسی به افکار عمومی داخل و خارج از کشور به شمار می‌رود؛ از همین رو، گزارش‌های منتشرشده تنها به روایت صحنه‌های مراسم محدود نماند و پیامدهای سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی آن نیز به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع، گستره و حجم پوشش رسانه‌ای این مراسم نشان داد که آیین وداع و تشییع رهبر شهید، به یکی از مهم‌ترین رخدادهای خبری روز در سطح جهان تبدیل شد؛ رویدادی که هر رسانه متناسب با رویکرد خبری و تحلیلی خود، تصویری متفاوت از آن ارائه کرد، اما هیچ‌یک نتوانست از کنار اهمیت آن بی‌تفاوت عبور کند. برخی رسانه‌ها حتی از این مراسم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین آیین‌های بدرقه یک شخصیت یاد کردند؛ رویدادی که همچنان نگاه افکار عمومی و رسانه‌های جهان را به ایران معطوف ساخته است.

انتهای پیام/