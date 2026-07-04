حماسه حضور

علی دارابی در یادداشتی در فارس نوشت: همه در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهیدمان به خانه ابدی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام خواهیم آمد. از تهران تا قم، از نجف و کربلا، تا مشهد، جمعیت میلیونی برای آخرین وداع خواهیم آمد. ایران یکپارچه بپا میخیزد تا مراتب قدرشناسی خود را از رهبری که تا زمان شهادت «خدمت صادقانه به دین و کشور و مردم» سیره و وصیتنامه عملی او بود را به نمایش در آورد.

علاوه بر مردم عزادار، حماسه آفرین ایران، مقامات و مسئولان عالیرتبه بیش از 30 کشور جهان و بالغ بر 90 نفر از دانشمندان، نخبگان و سران ادیان از جهان در این مراسم شرکت خواهند کرد.

در فهرست بزرگترین تشییع جنازه های جهان از مائو تا پاپ ژان پل دوم از مادر ترزا تا ویکتور هوگو، از لنین تا استالین، از کمال آتاتورک تا گاندی، از چرچیل تا جواهر لعل نهرو از سید حسن نصرالله تا جمال عبدالناصر که در تاریخ ثبت شده است همه آمارهای زمانه خود گویای آن است که از مقامات سیاسی تا مقامات مذهبی، از نویسندگان معروف تا خیرین و نیکوکاران توسط مردم زمانه خود مشایعت و بدرقه شده اند که در تاریخ از آنها ذکر شده است.

مردم ایران در وداع با پیکر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید حسین بروجردی در دهه 40 شمسی، جهان پهلوان غلامرضا تختی، سردار شهید قاسم سلیمانی، رؤسای جمهور شهیدان: رجایی و رئیسی و زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی هم حضور حماسی داشته اند که در این میان تشییع و بدرقه پیکر، مؤسس و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در سال 1368 به «وداع تاریخی و بی نظیر» تبدیل گردید.

اما مراسم وداع، بدرقه و تشییع رهبر و قائد شهیدمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بی گمان از همه مراسم های نامبرده «متفاوت تر» و «بی نظیرتر» خواهد بود.

چرا که این تشییع با همه وداع های جهان تفاوت دارد. وداع و تشییع رهبر و مرجع عالیقدر نه تنها ایرانیان بلکه جمع زیادی از مسلمانان محسوب می شود. مردم از رهبرشان که نماد ساده زیستی، شجاعت، مقاومت، ایثارگری و در واقع پدر جامعه بود، تجلیل و قدرشناسی می کنند.

تشیع با شکوه رهبری شهید در ماه محرم ترجمان این پیام نهضت عاشورا و سالار شهیدان است که زیر بار ظلم و ستم نمی رویم و هیهات منا الذله شعار دائمی ما خواهد بود.

حضور حماسی مردم نماد آن است که ما ضمن آنکه داغدار از دست دادن رهبر و مرجع خود هستیم، اما دشمنان قسم خورده ملت ایران که بیش از 4000 نفر از مردم، زنان و کودکان، 168 کودک معصوم مدرسه میناب، جمع زیادی از فرماندهان ارشد نظامی، مسئولان عالیرتبه، دانشمندان و نخبگان را به شهادت رساندند هیچ وقت فراموش نمی کنیم و نخواهیم بخشید.

فریاد «انتقام ملت ایران» در مراسم تشییع رهبری شهید با صدای بلند به گوش جهانیان باید برسد.مراسم تشییع پیکر رهبر شهید فرصتی است تا جنایات استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل، ارتجاع عرب در ائتلاف علیه ملت ایران را روشنگری و افشاگری کنیم.

آمریکا و اسرائیل دو قدرت اتمی جهان در یک سال در دو نوبت خرداد و اسفند 1404 علیه ایران جنگ ظالمانه، ضد بشری، غیر قانونی را براه انداختند. بیش از 13500 مراکز ایران را بمباران کردند و سکوت و همراهی نهادهای بین المللی و سایر کشورها را مشاهده کردیم. رسوا کردن «نظام بین المللی» و افشاگری قانون جنگل حاکم بر جهان در قرن بیست و یکم را باید با صدای رسا و بدون لکنت به گوش جهانیان برسانیم.

حضور حماسی ملت بزرگ ایران در مراسم تشییع و بدرقه رهبری شهید وحدت، اتحاد مقدس، انسجام ملی و همبستگی بی مثال ایرانیان را بار دیگر تحکیم و به رخ جهانیان می کشاند.

ایران مرکز مقاومت و حمایت از مظلومان و عدالت خواهان جهان است. صدای انقلاب اسلامی هنوز در جهان پژواک دارد که مستضعفان و مظلوعان جهان بدانند ملجاً و پناهی به نام جمهوری اسلامی دارند.

حضور حماسی ایرانیان در مراسم تشییع بُعد استکبار ستیزی، مبارزه با صهیونیسم بین الملل را نمایندگی می کند. مستکبران بدانند که هیچگاه فکر تجاوز به کشور ایران را نداشته باشند. ایران کشوری قدرتمند با نیروهای مسلح غیور و شجاع، رهبری شجاع و بصیر، دولت و قوای سه گانه پای کار و خادم مردم و ملتی مبعوث شده هستند.

مردمی که بیش از 120 شب خیابان ها و میادین را به وسعت ایران در اختیار دارند و حماسه آفریده اند. این جنبش بزرگ ضد استکباری، که نمادی از همبستگی و انسجام ملی است از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان «ثبت ملی» در تاریخ، ماندگار شده است.

حضور حماسی مردم در مراسم تشییع، تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان و بیعت مجدد با امام خمینی و امام خامنه ای و رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای است. بار دیگر پیمان می بندیم که تا زنده هستیم از آرمانهای والای شهیدان، امامین انقلاب پیروی کنیم.

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