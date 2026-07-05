بدرقه باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، رخدادی تاریخی، بازتابی از پیوند عمیق سرمایه اجتماعی، هویت ملی و حافظه تاریخی ملت ایران است. آنچه امروز در سراسر ایرانزمین در حال وقوع است، جلوهای از همبستگی ملی و تداوم فرهنگی است که در بزنگاههای بزرگ تاریخ، خود را در عالیترین سطح به نمایش گذاشته است.
جواد واحدی، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ایلنا نوشت:
بدرقه باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، رخدادی تاریخی، بازتابی از پیوند عمیق سرمایه اجتماعی، هویت ملی و حافظه تاریخی ملت ایران است. آنچه امروز در سراسر ایرانزمین در حال وقوع است، جلوهای از همبستگی ملی و تداوم فرهنگی است که در بزنگاههای بزرگ تاریخ، خود را در عالیترین سطح به نمایش گذاشته است.
نخست باید بر این واقعیت تاکید کرد که عظمت این بدرقه، محدود به تهران نیست. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب کشور، استانهای ایران اسلامی صحنه حضور گسترده و پرشور مردمی هستند که با زبان وفاداری، قدردانی و تعلق خاطر، با رهبر شهید خویش وداع میکنند. این حضور فراگیر، نشان میدهد که نسبت میان رهبری و مردم، نسبتی بر پایه اعتماد، سرمایه اجتماعی، عدالتخواهی، توجه به مناطق مختلف کشور و دغدغه آبادانی همه ایران شکل گرفته و امروز در قالب مشارکت گسترده مردمی جلوه یافته است.
از منظر حقوق عمومی و حکمرانی، رهبر شهید همواره بر حاکمیت قانون، صیانت از قانون اساسی، استقلال و انسجام نهادهای حاکمیتی و پاسداری از منافع ملی تاکید داشت. شهادت ایشان در مسیر دفاع از استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و عزت جمهوری اسلامی ایران، رویدادی است که در حافظه حقوقی و سیاسی کشور بهعنوان نمادی از مسئولیتپذیری تاریخی و وفاداری به آرمانهای ملی و اسلامی ثبت خواهد شد. میراث ارزشمند او، بیش از هر چیز، التزام به قانون، تقویت انسجام ملی، حفظ اقتدار کشور و پاسداری از خون پاک شهیدانی است که امنیت و عزت امروز ایران مرهون ایثار آنان است.
برای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این مناسبت تاریخی واجد معنایی مضاعف است. «میراث» به معنای سرمایههای معنوی، هویت فرهنگی، فرهنگ ایثار، مقاومت، همبستگی اجتماعی و حافظه تاریخی ملت بهشمار میآید. رهبر شهید با نگاهی راهبردی به فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی، همواره بر حفاظت از این سرمایههای ارزشمند تاکید داشت و در دوره مسئولیت خویش، حمایت از صیانت از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری، تقویت ظرفیتهای استانی و معرفی شایسته تمدن ایران در عرصه جهانی را مورد توجه قرار داد. استمرار این مسیر، امروز مسئولیتی مضاعف بر دوش همه خدمتگزاران این حوزه نهاده است.
همزمانی این واقعه با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به این بدرقه تاریخی، معنایی عمیقتر بخشیده است. فرهنگ عاشورا، منظومهای زنده از ایمان، مسئولیت، آزادگی، ایثار و مقاومت است که در متن حیات اجتماعی ملت ایران استمرار یافته است. مردم ایران در این روزها، با چشمانی اشکبار، بر استمرار آرمانهایی گواهی میدهند که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و همچنان الهامبخش عزت، استقلال و پایداری این سرزمین است.
بیتردید، این حضور کمنظیر مردمی در سراسر کشور، بهعنوان یکی از جلوههای ماندگار همبستگی ملی، در حافظه تاریخی ایران ثبت خواهد شد و نسلهای آینده از آن بهعنوان نمادی از پیوند میان مردم، هویت ملی، فرهنگ مقاومت و سرمایه اجتماعی یاد خواهند کرد.
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