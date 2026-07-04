به گزارش خبرنگارمیراث آریا،بهزاد مریدی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس امروز شنبه 13 تیرماه 1405 گفت: تمامی این اماکن با نصب پارچه‌های سیاه و وتصاویررهبر شهید، یاد و خاطره ایشان را گرامی می‌دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: این تکریم در سطح استانی با برپایی موکب‌های استقبال از عزاداران در مقابل اداره کل میراث فرهنگی (از امشب شنبه) و همچنین در مراسم وداع فردا در حرم مطهر شاه‌چراغ(ع) تداوم می‌یابد تا در کنار هم، در سوگ رهبر شهید شریک شویم.

مریدی بیان کرد: برای حضور در مراسم باشکوه تشییع در تهران، جمعی از مدیران این اداره اعزام شده‌اند. همچنین در اقدامی نمادین، گروه‌های هنری عزاداری در سطح ملی از استان فارس به پایتخت اعزام گشته‌اند تا با اجرای برنامه‌های ویژه، صدای سوگواران فارس را در مراسم تشییع به گوش جهانیان برسانند.

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