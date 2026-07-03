تدوین سند ملی گردشگری عشایر، گامی راهبردی در نظام حکمرانی گردشگری کشور است

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، اسماعیل خسروانی 11 تیرماه 1405 گفت: گردشگری عشایر صرفاً یک گونه از گردشگری نیست، بلکه نظامی مبتنی بر حفاظت از میراث فرهنگی، صیانت از دانش بومی، تقویت اقتصاد جوامع عشایری و تحقق توسعه پایدار است.
دبیر میز ملی گردشگری عشایرایران ادامه داد :با وجود ظرفیتهای بینظیر عشایر ایران در حوزه میراث ملموس و ناملموس، آیینها، کوچ، صنایعدستی، خوراک، پوشاک، موسیقی، معماری بومی، دامداری سنتی و شیوههای زیست، تاکنون سندی جامع برای سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت این حوزه تدوین نشده است.
خسروانی افزود: تشکیل میز ملی گردشگری عشایر با همکاری دفتر توسعه گردشگری داخلی، آغاز شکلگیری یک نگاه تخصصی به این حوزه بود و اکنون پس از سالها پژوهش و آسیبشناسی، تدوین سند ملی گردشگری عشایر به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. این سند، چارچوب حکمرانی گردشگری عشایر را در سطح کشور تبیین خواهد کرد.
خسروانی با اشاره به اهداف این سند بیان کرد :سند ملی گردشگری عشایر، صرفاً یک برنامه اجرایی نیست؛ بلکه سند بالادستی این حوزه خواهد بود و موضوعاتی همچون تدوین آییننامههای اجرایی، ضوابط و استانداردهای فعالیت، دستورالعملهای تخصصی اجرای تورهای عشایری، تعیین شاخصهای ارزیابی، استانداردهای حفاظت از زیستگاههای عشایری، مدیریت ظرفیت برد گردشگری، طراحی و ساماندهی مسیرهای گردشگری عشایر، ضوابط ایجاد اقامتگاههای عشایری، چارچوب برگزاری رویدادها و جشنوارههای تخصصی، نحوه مشارکت جوامع عشایری در فعالیتهای گردشگری، نظام آموزش و توانمندسازی، صدور گواهینامههای حرفهای، آموزش راهنمایان تخصصی و راهنمایان بومی، اصول تفسیر میراث فرهنگی، مدیریت ریسک، الزامات ایمنی گردشگران، حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی، شیوه حضور در نمایشگاههای ملی و بینالمللی، برندینگ گردشگری عشایر ایران، بازاریابی داخلی و بینالمللی، تولید محتوای تخصصی، توسعه گردشگری دیجیتال و همچنین نظام پایش و ارزیابی مستمر را در بر خواهد گرفت.
او ادامه داد: متأسفانه طی سالهای گذشته، برخی برنامهها، جشنوارهها و تورهای گردشگری عشایر بدون چارچوب علمی و دستورالعملهای تخصصی اجرا شدهاند که در مواردی نهتنها دستاورد مؤثری نداشته، بلکه موجب آسیب به زیستبومهای عشایری، تغییر در سبک زندگی، تضعیف اصالتهای فرهنگی و افزایش فشار بر محیطزیست شده است. گردشگری عشایر نیازمند مدیریت علمی، استانداردسازی و حکمرانی یکپارچه است.
دبیر میز ملی گردشگری عشایر ایران در پایان خاطرنشان کرد: طرح پژوهشی تدوین سند ملی گردشگری عشایر که به پیشنهاد میز ملی گردشگری عشایر ایران ارائه شده، با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شیراز و از طریق تشکیل یک کارگروه تخصصی آغاز شده است. امیدواریم با مشارکت دانشگاهها، پژوهشگران، دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی و نمایندگان جوامع عشایری، نخستین سند ملی گردشگری عشایر ایران تدوین شود؛ سندی که بتواند مبنای قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامهریزی، سرمایهگذاری، آموزش، حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری عشایر در سطح ملی قرار گیرد و جایگاه ایران را به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری عشایری جهان تثبیت کند.
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