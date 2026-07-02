بهگزارش خبرنگار میراثآریا حسین ایزدی عصر پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از مجموعه جهانی عباسآباد و گوهرتپه با اشاره به سفر مدیرکل امور پایگاههای وزارت میراثفرهنگی به مازندران اظهار کرد: موضوع مسیر گردشگری شرق استان با توجه به ظرفیتها و جاذبههای میراثفرهنگی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با پیگیریهای وزیر میراثفرهنگی و استاندار مازندران، پروژه گوهرتپه به پایگاه میراثی تبدیل شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران افزود: با توجه به اهمیت جهانی گوهرتپه و ضرورت ادامه کاوشهای باستانشناسی، تملک اراضی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین مسئولیت این پایگاه با توجه به سوابق علمی و اجرایی دکتر عباس نژاد به وی سپرده شده است.
او ادامه داد: برای تجهیز پایگاه، ادامه کاوشها و بهبود وضعیت موجود، سه برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف و برآورد هزینههای اولیه نیز انجام شده است تا اجرای این اقدامات با رویکرد نتیجهمحور آغاز شود.
ایزدی درباره مجموعه جهانی عباسآباد نیز گفت: با توجه به واگذاری بخشی از این محدوده از سوی ادارهکل منابع طبیعی به یک شخص حقیقی، موضوع مورد مناقشه قرار گرفته است. در همین راستا، جلسهای با شورای راهبردی مجموعه جهانی عباسآباد برگزار و مقرر شد این موضوع با حضور وزارت میراثفرهنگی و وزارت جهاد کشاورزی بررسی شود تا با توجه به ثبت جهانی و ملی این اثر، مدیریت واحد یا مدیریت یکپارچه در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شده است هفته آینده گروهی برای طراحی و جانمایی به استان مازندران و شهرستان بهشهر اعزام شوند تا موضوعات مرتبط را بررسی کنند.
ایزدی در پایان گفت: مسیر گردشگری گوهرتپه، باغ جهانی عباسآباد، چشمهعمارت و دیگر مواریث فرهنگی شهرستان بهشهر، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری شرق استان دارد و به همین منظور کارگروه توسعه مسیر گردشگری شرق مازندران تعریف و ایجاد خواهد شد.
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