به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی عصر چهارشنبه ۱۰ تیر۱۴۰۵ در سفر به شهرستان بابلسر و نشستی که با حضور امام جمعه شهرستان بابلسر، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان انجام شد، مسائل فرهنگی، گردشگری و مدیریت پلاژهای بابلسر بررسی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: با توجه به اینکه بابلسر به عنوان پایلوت طرح‌های سالم‌سازی دریا و طرح‌های گردشگری مطرح است و در این ایام نیز میزبان سیل مسافران ورودی به استان مازندران است، موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او افزود: در این نشست، مباحث مربوط به اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورودی پلاژها، پلاژهای خارج از محدوده شهری که در حوزه نظارتی این اداره‌کل قرار دارند، پلاژهای داخل شهر که در اختیار شهرداری هستند و همچنین واگذاری پلاژهای شهرستان بابلسر که چندین سال محل منازعه بوده و به شهرداری سپرده شده است،

ایزدی ادامه داد: در پایان این سفر نیز دیداری با خانواده شهید آیت‌الله سلیمانی انجام شد و در این دیدار، هدیه‌ای از صنایع دستی به خانواده این شهید تقدیم شد.

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