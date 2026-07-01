افزایش ۲۰ درصدی ناجیان غریق و ارتقای خدمات ساحلی در چالوس

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی چهارشنبه ۱۰تیر۱۴۰۵ با اعلام آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از گردشگران تابستانی اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر از ابتدای خردادماه مستقر شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، اقدامات گستردهای برای ارتقای خدمات، افزایش ایمنی و فراهمسازی امکانات رفاهی و تفریحی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با بیان اینکه نقاط پرتردد ساحلی پیش از آغاز فصل سفر ساماندهی شدهاند، افزود: پاکسازی کامل نوار ساحلی، ساماندهی ورودیهای سواحل، افزایش تابلوهای راهنما، بهسازی مسیرهای دسترسی، نصب نقشههای اطلاعرسانی و راهاندازی پایگاههای اطلاعرسانی گردشگری و میز خدمت در مبادی ورودی شهرستان از جمله اقدامات انجامشده است.
او با اشاره به تمهیدات ایمنی در سواحل گفت: پایگاههای دائمی نجات غریق در نقاط حادثهخیز فعال شده، علائم هشدار، پرچمهای وضعیت دریا و تابلوهای محدودیت شنا نصب شده و نیروهای امدادی در ساعات پرتردد بهصورت مستمر گشتزنی میکنند. همچنین آموزشهای کوتاهمدت ایمنی شنا برای گردشگران و خانوادهها در حال برگزاری است.
ایزدی ادامه داد: امسال تعداد ناجیان غریق نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و پایگاههای امدادی به جتاسکی امدادی، قایق نجات، حلقه نجات و تجهیزات کمکهای اولیه مجهز شدهاند. همچنین نیروهای اورژانس و جمعیت هلالاحمر در سواحل اصلی شهرستان حضور مستمر دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از پیشبینی برنامههای متنوع فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای گردشگران خبر داد و افزود: جشنوارههای تابستانی و برنامههای فرهنگی عصرگاهی از جمله جشنواره «هچسا» در هچیرود برگزار میشود. همچنین زمینهای والیبال و فوتبال ساحلی، مسیرهای پیادهروی، غرفههای صنایعدستی و محصولات بومی و فضاهای اجرای برنامههای بومی و محلی و خانوادهمحور برای استفاده مسافران فراهم شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران درباره وضعیت اسکان گردشگران نیز گفت: تمامی اقامتگاههای بومگردی، مهمانپذیرها و هتلهای شهرستان فعال هستند و در صورت نیاز از ظرفیت مدارس منتخب برای اسکان فرهنگیان استفاده خواهد شد. همچنین ظرفیت اضطراری برای پذیرش خانوارهای پرجمعیت در ایام اوج سفر پیشبینی شده و ظرفیت اقامتگاهها بهصورت لحظهای به ستاد خدمات سفر اعلام میشود.
او با تأکید بر نظارت بر بازار خدمات گردشگری افزود: بازرسیهای مشترک توسط دستگاههای تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت، میراثفرهنگی و بهداشت بهصورت مستمر انجام میشود و قیمت اقامتگاهها، ایستگاهها، آلاچیقها، رستورانها و غرفههای خدماتی بهصورت روزانه پایش خواهد شد. با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد و نرخنامههای مصوب و QR-Code قیمتها در واحدهای خدماتی نصب شده است.
ایزدی همچنین از توسعه خدمات اطلاعرسانی گردشگری خبر داد و گفت: سامانه «چالوسگرد» برای بازدید مجازی از جاذبههای گردشگری شهرستان و ارائه اطلاعات اقامت، تفریح و رویدادها بهروزرسانی شده و بروشورها و نقشههای دیجیتال معرفی جاذبهها در ورودیهای ساحل در اختیار گردشگران قرار میگیرد. علاوه بر این، تورهای نیمروزی رایگان برای بازدید از جاذبههای تاریخی و طبیعی و تولید محتوای معرفی ظرفیتهای گردشگری در شبکههای اجتماعی در حال اجراست.
ایزدی با اشاره به پروژههای جدید سال جاری اظهار کرد: فازهای جدید مسیر سلامت در رادیو دریا، نمکآبرود و سنگوارث به بهرهبرداری رسیده، مبلمان شهری، سایهبانها و آلاچیقها نوسازی شده، سیستم روشنایی کممصرف در نوار ساحلی راهاندازی و امکانات پست امداد دریایی و مرکز فوریتهای پزشکی ساحلی نیز ارتقا یافته است.
او درباره اقدامات انتظامی نیز گفت: حضور مستمر پلیس، استقرار کانکسهای انتظامی در نقاط حساس، کنترل ترافیک، نصب دوربینهای نظارتی، افزایش گشتهای پیاده و موتوری و همکاری نیروهای مردمی و داوطلب برای حفظ نظم و امنیت گردشگران در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران در پایان از مسافران خواست ضمن رعایت شئونات اسلامی، تنها در محدودههای مجاز طرح سالمسازی دریا و زیر نظر ناجیان غریق و پلاژهای مجاز شنا کنند، به هشدارهای هواشناسی و تابلوهای ایمنی توجه داشته باشند، از ورود به مناطق خطر خودداری کنند، پاکیزگی سواحل را حفظ کرده و خدمات مورد نیاز خود را از مراکز مجاز دارای نرخنامه رسمی دریافت کنند.
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