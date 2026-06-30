آمل میزبان نشست تخصصی «سفار» میراث آیینی مازندران شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی سهشنبه ۹تیر۱۴۰۵ گفت: نشست فرهنگی «سقانفار میراث آیینی مازندران» در ادامه برنامههای شبهای فرهنگی «دِیماشور (شب وطن)» برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: در این نشست، ابعاد مختلف میراثفرهنگی و آیینی مازندران از منظر معماری، تاریخ و باستانشناسی، نامشناختی، نقوش و صور خیال مورد بررسی قرار میگیرد.
او در ادامه گفت: حسین علیشریفی، شاعر و پژوهشگر هنر، علی ذبیحی، تاریخپژوه، میثم فلاح، باستانشناس، و سارا ستقابی، استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، سخنرانان این برنامه هستند. دبیری این نشست را نیز ذاتالله نیکزاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، برعهده دارد.
ایزدی تصریح کرد: این رویداد فرهنگی روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۰، در هتل شهر آمل واقع در خیابان انقلاب برگزار میشود و حضور علاقهمندان به تاریخ، فرهنگ و میراث مازندران در آن آزاد است.
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