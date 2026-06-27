۶ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۷

بررسی مستقیم مطالبات فعالان حوزه گردشگری در میز خدمت شبانه مازندران

بررسی مستقیم مطالبات فعالان حوزه گردشگری در میز خدمت شبانه مازندران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با حضور در میز خدمت اجتماع شبانه مردمی میدان شهرداری ساری، به درخواست‌ها و مسائل حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شهروندان رسیدگی کرد و بر تسریع در پیگیری مشکلات و تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ با استقرار میز خدمت در اجتماع شبانه مردمی میدان شهرداری ساری، به درخواست‌ها و مسائل صنعتگران و شهروندان رسیدگی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم گفت: استقرار میز خدمت در میان جمعیت، با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به دستگاه‌های اجرایی، شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های آنان و تسریع در پیگیری مشکلات حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شده است.

او با قدردانی از حضور گسترده مردم در این اجتماعات افزود: حضور پرشور مردم، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است و مسئولان نیز وظیفه دارند با تلاش مضاعف، قدردان این همراهی بوده و در رفع مشکلات مردم اهتمام بیشتری داشته باشند.

ایزدی همچنین اظهار کرد: در این برنامه، معاونان و کارشناسان اداره‌کل ضمن دریافت گزارش‌های مردمی درباره فعالیت واحدهای گردشگری، راهکارهای قانونی لازم را برای رفع مسائل مطرح‌شده ارائه کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: برگزاری میزهای خدمت در نقاط پرتردد و زمان‌های مختلف، با هدف کاهش فاصله میان مردم و مدیران و تسهیل ارائه خدمات، ادامه خواهد داشت.

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کد خبر 1405040700419
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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