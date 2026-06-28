ارتقای ایمنی و خدمات گردشگری سواحل در اولویت است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین رستمیان شنبه ۶ تیر۱۴۰۵، اظهار کرد: در بازدید مشترک از سواحل شهرستان، وضعیت زیرساختهای رفاهی، گردشگری و امنیت مناطق ساحلی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان جویبار با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح سواحل افزود: حفظ زیباییهای طبیعی و هویت محیطی در کنار فراهم کردن بستری ایمن برای گردشگران، از مهمترین اولویتها در توسعه گردشگری ساحلی است.
رستمیان خاطرنشان کرد: این بازدید با هدف شناسایی نقاط نیازمند توسعه امکانات و همچنین نقاط پرخطر ساحلی انجام شد تا اقدامات لازم برای بهبود شرایط در برنامههای آتی پیشبینی و اجرا شود.
انتهای پیام/
نظر شما