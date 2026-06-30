رامسر برای میزبانی ایمن و مطلوب از گردشگران تابستانی آماده است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوطالب علی‌پناه امروز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵، با اشاره به آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از گردشگران تابستانی اظهار کرد: به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، کمیته نظارت، اسکان و رفاه تشکیل شده و بازدیدهای مستمر از تمامی تأسیسات ساحلی توسط اعضای کمیته و کارشناسان حوزه گردشگری در حال انجام است. در این بازدیدها، نواقص احتمالی به بهره‌برداران اعلام و فرصت قانونی برای رفع آن‌ها در نظر گرفته شده تا خدمات با کیفیت‌تری به گردشگران ارائه شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسربا تأکید بر اینکه ایمنی گردشگران در اولویت برنامه‌های شهرستان قرار دارد، افزود: با همکاری بخشداری‌ها و شهرداری‌ها، مسیرهای دسترسی به مناطق شنا ممنوع مسدود شده و تمامی بهره‌برداران تأسیسات ساحلی ملزم به استفاده از ناجیان غریق و نیروهای نظم‌گستر شده‌اند. همچنین سکوهای استقرار ناجیان غریق احداث و تابلوها، بنرهای هشداردهنده و پرچم‌های سیاه در مناطق پرخطر نصب شده است.

او ادامه داد: امسال تعداد ناجیان غریق، نیروهای امدادی و تجهیزات نجات نسبت به سال گذشته افزایش یافته و با استفاده از جت‌اسکی و قایق‌های نجات هلال‌احمر و اداره ورزش و جوانان، همچنین حضور نیروهای بسیج و مردمی در مناطق پرتردد، تلاش شده است سطح ایمنی سواحل ارتقا یابد. جلوگیری از شنای شبانه نیز با همکاری نیروهای بومی در حال انجام است.

علی‌پناه درباره امکانات رفاهی سواحل گفت: اگرچه وضعیت امکاناتی مانند سرویس‌های بهداشتی، دوش، رختکن و نمازخانه در سطح متوسط قرار دارد، اما امسال بهسازی نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، برخی پلاژهای ساحلی و توسعه امکانات تفریحی دریایی از جمله پدل‌برد و دوچرخه آبی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس ادلره میراث‌فرهنگی شهرستان رامسر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی با همکاری بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین برگزاری مسابقات ورزش‌های ساحلی با مشارکت شهرداری‌ها، اداره ورزش و جوانان و بهره‌برداران پلاژها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام تابستان است.

او درباره وضعیت اسکان مسافران نیز تصریح کرد: با توجه به ظرفیت مناسب هتل‌ها، متل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، خانه‌های مسافر و همچنین امکان اسکان در پلاژهای لیدو، ساحل طلایی و صدف، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت اقامتی شهرستان پاسخگوی حجم سفرهای تابستانی باشد.

علی‌پناه در ادامه از تشدید نظارت بر بازار خدمات گردشگری خبر داد و گفت: کمیته نظارت شهرستان به‌صورت مستمر و تصادفی از مراکز اقامتی، پذیرایی، تأسیسات ساحلی، فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی و واحدهای خدماتی واقع در نوار ساحلی و محورهای گردشگری بازدید می‌کند تا از بروز گران‌فروشی و سایر تخلفات جلوگیری شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان رامسر همچنین از تهیه نقشه راهنمای گردشگری، اپلیکیشن راهنمای گردشگری مبتنی بر کد QR و اطلس گردشگری سواحل به‌عنوان اقدامات جدید برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری رامسر نام برد و افزود: به تمامی شهرک‌ها و مجتمع‌های اقامتی دولتی و خصوصی ابلاغ شده است که نسبت به به‌کارگیری ناجیان غریق یا مسدودسازی مسیرهای دسترسی به سواحل اقدام کنند و در دو مورد نیز به دلیل رعایت نکردن الزامات ایمنی، با دستور دادستان مسیر دسترسی ساحل پلمب شده است.

علی‌پناه از گردشگران خواست تنها از شناگاه‌های مجاز و مجهز استفاده کنند، از شنا در مناطق ممنوع و پرخطر خودداری کرده و برای حفظ امنیت خود و دیگران، توصیه‌های ناجیان غریق و نیروهای نظم‌گستر را به‌طور کامل رعایت کنند.

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