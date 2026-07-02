۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۹

برگزاری میز خدمت اداره کل میراث فرهنگی فارس در حاشیه تجمعات شبانه مردم شیراز

برگزاری میز خدمت اداره کل میراث فرهنگی فارس در حاشیه تجمعات شبانه مردم شیراز

همزمان با تجمعات شبانه مردم در میدان امام حسین (ع)، میز خدمت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با حضور دکتر بهزاد مریدی، مدیرکل، معاونان و جمعی از کارشناسان ارشد این اداره کل، با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات شهروندان برپا شد.

 به گزارش خبرنگارمیراث آریا، این رویداد که در چهارشنبه ۱۰ تیرماه برگزار گردید، با هدف تکریم ارباب‌رجوع و تقویت ارتباط بی‌واسطه میان مدیران و مردم طراحی شده است تا شکایات، گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون واسطه اداری شنیده و بررسی شود.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، در خصوص اهمیت این ابتکار عمل گفت: هدف ما از برپایی میز خدمت در قلب تجمعات مردمی، تغییر رویکرد از "انتظار در ادارات" به "حضور در میان مردم" است.

مری ی ادامه داد: ما معتقدیم تکریم واقعی ارباب‌رجوع زمانی اتفاق می‌افتد که مسئول، خود را در محیط زندگی و اجتماع مردم بازتعریف کند این میز خدمت، نه تنها ابزاری برای دریافت شکایات، بلکه پلی برای بازسازی اعتماد متقابل میان شهروندان و دستگاه‌های اجرایی است تا هرگونه گره مدیریتی در حوزه‌ی میراث و گردشگری با رویکردی انسانی و سریع گشوده شود.

در جریان این برنامه، مدیرکل و معاونان این سازمان ضمن پذیرش مراجعان، شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات اقتصادی، صنفی و خدماتی را دریافت کردند. در همین راستا، دستورات لازم برای پیگیری فوری، تشکیل پرونده در موارد مستند و ارجاع به واحدهای تخصصی صادر شد تا روند رسیدگی به مطالبات مردم تسریع یابد.

همچنین در این میز خدمت، راهنمایی‌های جامع درباره فرآیندهای قانونی ثبت شکایت و خدمات قابل ارائه توسط اداره کل میراث فرهنگی استان ارائه گردید. حضور فعال مدیران در این اجتماع مردمی با استقبال گسترده شهروندان همراه شد و فرصتی ارزشمند برای شناسایی سریع‌تر مسائل و ارتقای کیفیت خدمات اداری در استان فارس فراهم آورد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041100799
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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