به گزارش خبرنگار میراث آریا، صدیقه اوجی با اشاره به جایگاه والای ماه محرم در فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی گفت: ایام سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین(ع) فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مفاهیم والای ایثار، آزادگی، حقطلبی و مقاومت است و برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری در این ایام میتواند نقش مهمی در انتقال این مفاهیم به نسلهای مختلف داشته باشد.
مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه افزود: مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه با توجه به ظرفیتهای منحصر بهفرد خود، همواره تلاش کرده است تا در کنار معرفی میراث ارزشمند دوره زندیه، زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی متناسب با مناسبتهای ملی و مذهبی را فراهم کند. برگزاری شب شعر عاشورایی در فضای معنوی ارگ کریمخانی نیز در همین راستا انجام شد تا تلفیقی از تاریخ، فرهنگ و آیینهای مذهبی در قلب بافت تاریخی شیراز شکل گیرد.
اوجی با بیان اینکه حضور شاعران و علاقهمندان به شعر آیینی، حال و هوای خاصی به این محفل بخشید، گفت: در این برنامه، جمعی از شاعران برجسته و دوستداران اهلبیت(ع) با قرائت اشعار عاشورایی، ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران وفادارش ابراز کردند.
او ادامه داد: استقبال خوب مردم و فعالان فرهنگی از این برنامه نشان میدهد که جامعه همچنان به محافل اصیل دینی و ادبی علاقهمند است و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به تقویت پیوند میان میراث فرهنگی و ارزشهای معنوی کمک کند.
مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه در پایان تأکید کرد: مجموعه زندیه در نظر دارد با برنامهریزی منظم، برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری را در مناسبتهای مختلف ادامه دهد تا ارگ کریمخانی علاوه بر جایگاه تاریخی خود، به عنوان فضایی پویا برای تعامل فرهنگی و اجتماعی نیز شناخته شود.
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