نخستین تور آشنایی گردشگران با زندگی عشایر منطقه «خیج و آبقد» گلبهار برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی اکبر احمدزاده امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد در راستای توسعه گردشگری عشایری و ایجاد درآمد پایدار برای عشایر توانمند انجام شده است.مدیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، کمک به عشایر برای خروج از وابستگی به «تولید تکمحصولی» و ایجاد منابع درآمدی متنوع از طریق جذب گردشگر است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار تصریح کرد: این پروژه در چند سال اخیر با همکاری نزدیک دستگاههای مرتبط، بهویژه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حال پیگیری و اجرایی شدن است.
او گفت: برگزاری این تور، گامی مؤثر برای معرفی ظرفیتهای بومی و فرهنگی عشایر منطقه گلبهار و تقویت اقتصاد محلی محسوب میشود.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار افزود: در این تور ۴۵ نفر از گردشگران حضور داشتند و علاوه بر آشنایی با زندگی عشایر با جاذبههای گردشگری محور گلبهار، خیج، آبقد و فریزی از جمله اشکال زیبای ژیوتوریسمی و بند خاکی آبقد و... آشنا شدند.
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