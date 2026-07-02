۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۹

نخستین تور آشنایی گردشگران با زندگی عشایر منطقه «خیج و آبقد» گلبهار برگزار شد

نخستین تور آشنایی گردشگران با زندگی عشایر منطقه «خیج و آبقد» گلبهار برگزار شد

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار گفت: در راستای طرح تنوع‌بخشی به اقتصاد عشایری خراسان رضوی و حرکت به سوی خروج از تولید تک‌محصولی، نخستین تور آشنایی گردشگران با زندگی عشایر منطقه «خیج و آبقد» گلبهار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر احمدزاده امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد در راستای  توسعه گردشگری عشایری و ایجاد درآمد پایدار برای عشایر توانمند انجام شده است.مدیر   میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، کمک به عشایر برای خروج از وابستگی به «تولید تک‌محصولی» و ایجاد منابع درآمدی متنوع از طریق جذب گردشگر است.
مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار تصریح کرد: این پروژه در چند سال اخیر با همکاری نزدیک دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حال پیگیری و اجرایی شدن است.
او گفت: برگزاری این تور، گامی مؤثر برای معرفی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی عشایر منطقه گلبهار و تقویت اقتصاد محلی محسوب می‌شود.
مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار افزود: در این تور ۴۵ نفر از گردشگران حضور داشتند  و  علاوه بر آشنایی با  زندگی عشایر با جاذبه‌های گردشگری محور گلبهار، خیج، آبقد و فریزی از جمله  اشکال زیبای ژیوتوریسمی و بند خاکی آبقد و... آشنا شدند.

نخستین تور آشنایی گردشگران با زندگی عشایر منطقه «خیج و آبقد» گلبهار برگزار شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405041100820
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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