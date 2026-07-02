به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اصغر شالبافیان چهارشنبه دهم تیر ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد بر ضرورت تامین زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از گردشگران در شهرستان خواف در کنار مدرسه غیاثیه تاکید کرد.

او در بازدید از فروشگاه صنایع‌دستی و لباس‌های محلی ایجاد شده در کنار مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد خواف، از طرح توسعه این فروشگاه اعلام حمایت کرد.



مدرسه غیائیه خرگرد از جمله ابنیه چهار ایوانی و آجری است و در زمان شاهرخ تیموری به سعی پیر احمد خوافی توسط دو برادر معمار به نام های قوام الدین و غیاث الدین شیرازی به سال ۸۴۸ هـ .ق ساخته شده است. بنا در دو طبقه و با ۳۲ غرفه و حجره، هشت تالار مربع در گوشه ها و دو تالار بزرگ در طرفین هشتی ورودی به عنوان مسجد و مدرسه ساخته شده است.

نمای درونی و نمای بیرونی جلو بنا آراسته به کاشیکاری رنگارنگ معرق بسیار زیبا و کتیبه می باشد. و داخل ایوان ها و رویه تمامی دیوارها در بیرون با تلفیق کاشی و آجر زینت یافته است. این بنا نماینده ی کامل معماری دوره تیموریان است که به سبک آذری ساخته شده است. مدرسه غیائیه خرگرد در دوران شکوهش از بهترین دانشگاه های اسلامی بوده است.

مدرسه غیاثیه خرگرد خواف در ۱۵ دی ماه ۱۳۱۰ به شماره ۱۲۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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