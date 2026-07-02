به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مهرور، عصر چهارشنبه ۱۰ تیرماه در حاشیه آیین رونمایی از کتاب «قصههای کاخ سلیمانیه» که در مجموعه تاریخی کاخ سلیمانیه برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی کرج، اظهار کرد: کرج شهری است که گذشتهای غنی، هویتی ریشهدار و ظرفیتهای فراوان فرهنگی دارد و امروز یکی از مهمترین وظایف مدیران، پژوهشگران و همه کسانی که در این شهر زندگی میکنند، معرفی و روایت صحیح این سرمایه ارزشمند برای نسل امروز و فرداست.
فرماندار ویژه کرج، افزود: هر شهری علاوه بر توسعه کالبدی، نیازمند روایت هویت خود است. اگر تاریخ، فرهنگ و پیشینه یک شهر به درستی معرفی نشود، نسلهای آینده ارتباط عمیقی با گذشته خود برقرار نخواهند کرد و بخشی از سرمایه اجتماعی آن شهر به تدریج به فراموشی سپرده میشود.
مهرور با اشاره به جایگاه آثار تاریخی کرج گفت: کاخ سلیمانیه بخشی از حافظه فرهنگی این شهر محسوب میشود و آثاری از این دست میتوانند زمینه آشنایی نسل جوان با هویت تاریخی کرج را فراهم کنند.
این مسئول با تأکید بر اینکه در بسیاری از نشستها و محافل با کماطلاعی نسبت به پیشینه تاریخی کرج مواجه شده است، اظهار کرد: گاهی حتی شهروندان کرجی نیز اطلاع دقیقی از تاریخ، هویت و ارزش بناها و آثار تاریخی شهر خود ندارند. این موضوع نشان میدهد که در حوزه معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی هنوز کارهای فراوانی باید انجام شود.
او با اشاره به اهمیت تقویت حس تعلق به سرزمین، تصریح کرد: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، وطندوستی جایگاه ویژهای دارد و عشق به سرزمین، ریشه در باورهای دینی و فرهنگی مردم دارد. آنچه در مقاطع مختلف تاریخ ایران شاهد آن بودهایم، نشان میدهد که مردم ایران همواره در بزنگاههای حساس، فارغ از هر سلیقه، قومیت و نگاه سیاسی، برای دفاع از کشور و حفظ هویت ملی خود در کنار یکدیگر ایستادهاند.
مهرور توضیح داد: همین روحیه همدلی و همگرایی، اهمیت پرداختن به هویت فرهنگی شهرها را دوچندان میکند؛ زیرا هر اندازه مردم با گذشته و ریشههای خود آشناتر باشند، احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آینده سرزمین خود خواهند داشت.
او با بیان اینکه بسیاری از شهرهای کشور با یک نماد، محصول، غذای محلی یا ویژگی فرهنگی شناخته میشوند، گفت: کرج نیز از این ظرفیت برخوردار است، اما هنوز نتوانستهایم داشتههای فرهنگی و تاریخی این شهر را به اندازه شایسته معرفی کنیم. در حالی که این شهرستان از دهها روستا و محله تاریخی برخوردار است که هر یک پیشینه، فرهنگ، آداب و رسوم و هویت مستقلی دارند.
این مسئول افزود: بسیاری از این روستاها امروز در محدوده شهری قرار گرفتهاند، اما نباید اجازه داد هویت تاریخی و فرهنگی آنها به مرور زمان فراموش شود. این پیشینه ارزشمند باید ثبت، مستندسازی و برای نسلهای آینده حفظ شود.
فرماندار ویژه کرج با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ عامه یا فولکلور مناطق مختلف کرج اظهار کرد: هر منطقهای دارای آیینها، سنتها، پوشش، خوراک، گویش و سبک زندگی خاص خود است و همین ویژگیها هویت فرهنگی آن را شکل میدهد. پرداختن به این ظرفیتها نه تنها موجب حفظ میراث فرهنگی میشود، بلکه میتواند به تقویت هویت اجتماعی و افزایش سرمایه فرهنگی شهر نیز کمک کند.
این مسئول خاطرنشان کرد: هیچ شهری بدون پیشینه تاریخی نیست و هر نقطه از ایران از سرمایههای ارزشمند فرهنگی برخوردار است. آنچه اهمیت دارد، شناخت، حفظ و معرفی این ظرفیتهاست تا نسل جدید بداند بر چه پشتوانهای ایستاده و از چه تاریخ و فرهنگی برخوردار است.
مهرور با بیان اینکه آشنایی جوانان و نوجوانان با ریشههای فرهنگی خود زمینهساز خودباوری است، افزود: هر اندازه نسل جوان شناخت بیشتری از تاریخ، فرهنگ و هویت خود پیدا کند، اعتماد به نفس بیشتری برای ساختن آینده خواهد داشت و این شناخت، امید، انگیزه و احساس تعلق اجتماعی را در جامعه تقویت میکند.
او در پایان با قدردانی از پژوهشگران، استادان، نویسندگان و فعالان حوزه تاریخ و فرهنگ البرز، انتشار آثاری همچون کتاب قصههای کاخ سلیمانیه را گامی مؤثر در مسیر حفظ حافظه تاریخی کرج دانست و بر استمرار فعالیتهای پژوهشی، مستندسازی و روایت تاریخ و فرهنگ این شهر تأکید کرد.
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