اگروتوریسم حلقه اتصال تولید کشاورزی، اقتصاد روستا و تجربه گردشگری است

صفدر نیازیشهرکی، در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: امروز در بسیاری از کشورها، گردشگری کشاورزی به عنوان یک حوزه مهم اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است؛ حوزهای که در آن مزرعه، باغ، گلخانه، دامداری، واحدهای تولیدی و حتی شیوه زندگی روستایی میتواند به مقصدی برای تجربهگردی و آشنایی مردم با فرآیند تولید غذا تبدیل شود.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: در این حوزه، مخاطب اصلی ما کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی هستند؛ چراکه دولت به صورت مستقیم مالک زمین، باغ، گلخانه یا واحد تولیدی نیست که بخواهد آن را در قالب مرکز گردشگری در اختیار مردم قرار دهد، بلکه این ظرفیت در اختیار بهرهبردارانی است که با نگاه خلاقانه میتوانند از داشتههای خود ارزش افزوده جدید ایجاد کنند.
او بیان کرد: در سالهای اخیر شاهد شکلگیری ارتباط میان برخی کشاورزان و مجموعههای بومگردی بودهایم؛ به این معنا که صاحبان مزارع و واحدهای تولیدی با مراکز گردشگری روستایی ارتباط برقرار کردهاند تا امکان بازدید گردشگران از فعالیتهای کشاورزی فراهم شود.
این مسئول گفت: یک مزرعه کشاورزی، باغ، گلخانه، واحد پرورش دام، مرغداری، پرورش ماهی، تولید محصولات گلخانهای یا حتی فعالیتهای مرتبط با گیاهان زینتی میتواند بستری برای توسعه اگروتوریسم باشد. گردشگر امروز علاقهمند است فرآیند تولید، فرهنگ کشاورزی و سبک زندگی تولیدکنندگان را تجربه کند.
نیازیشهرکی با اشاره به ضرورت ساماندهی این حوزه گفت: فعالیتهایی که امروز در زمینه گردشگری کشاورزی انجام میشود، در بسیاری موارد به صورت خودجوش شکل گرفته و نیازمند چارچوبهای مناسب برای توسعه و بهرهبرداری بهتر است. در سالهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با دستگاههای مرتبط از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقداماتی را برای تدوین دستورالعملها و ایجاد هماهنگیهای لازم انجام داده است و آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را برای توسعه این حوزه انجام دهد.
نیازی شهرکی با تاکید بر نقش کشاورزان در آینده گردشگری کشاورزی گفت: توسعه اگروتوریسم میتواند علاوه بر ایجاد درآمد مکمل برای بهرهبرداران، به معرفی ظرفیتهای واقعی بخش کشاورزی، افزایش شناخت جامعه نسبت به اهمیت تولید غذا و تقویت اقتصاد روستاها کمک کند.
او در پایان اظهار کرد: بخش کشاورزی مجموعهای از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی را در خود جای داده است که میتوان با برنامهریزی مناسب، آنها را به فرصتی برای توسعه پایدار و رونق مناطق روستایی تبدیل کرد.
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