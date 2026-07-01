به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابوالفضل تنومند، روز سه‌شنبه، نهم تیرماه در حاشیه برگزاری نخستین بازارچه صنایع دستی و مشاغل خانگی «هزار میدان، هزار بازار» که در پارک کوثر بلوار موذن کرج برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی جامعه در میان افرادی قرار دارد که در مقیاس کوچک اما با مهارت، خلاقیت و پشتکار فعالیت می‌کنند؛ افرادی که گاهی به دلیل نبود فضای مناسب برای معرفی و عرضه محصولات خود، امکان حضور مؤثر در بازار را پیدا نمی‌کنند.

دبیر مؤسسه مردم‌نهاد سفیر آوای مهربانی افزود: ایده شکل‌گیری هزار میدان، هزار بازار از همین دغدغه آغاز شد که بتوانیم فرصتی برای حضور مستقیم تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی در فضای عمومی شهر ایجاد کنیم تا مردم علاوه بر خرید محصولات، با توانمندی‌ها، هنر و تلاش پشت این تولیدات نیز آشنا شوند.

تنومند با بیان اینکه مشاغل خانگی یکی از پایه‌های مهم اقتصاد خانواده هستند، تصریح کرد: بسیاری از افراد با تکیه بر مهارت‌های شخصی خود، در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، تولید محصولات هنری و کسب‌وکارهای کوچک فعالیت دارند، اما چالش اصلی آنها در بسیاری از موارد، نه تولید بلکه دسترسی به بازار و امکان معرفی محصول است.

دبیر مؤسسه سفیر آوای مهربانی ادامه داد: برگزاری بازارچه‌هایی از این دست می‌تواند حلقه اتصال میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را تقویت کند. وقتی یک شهروند به صورت مستقیم با تولیدکننده ارتباط برقرار می‌کند، علاوه بر خرید یک محصول، با داستان، انگیزه و مسیری که برای تولید آن طی شده نیز آشنا می‌شود و همین موضوع به ارزش اجتماعی کالاهای تولیدی می‌افزاید.

این مسئول با اشاره به همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز و قرارگاه اجتماعی استان البرز در اجرای این برنامه، گفت: همراهی مجموعه‌های اجرایی و حمایتی می‌تواند زمینه را برای استمرار چنین برنامه‌هایی فراهم کند. تجربه نشان داده است که زمانی که ظرفیت دستگاه‌های مختلف در کنار توان سازمان‌های مردم‌نهاد قرار می‌گیرد، اقدامات اجتماعی اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کند.

تنومند توضیح داد: یکی از اهداف مهم این طرح، شناسایی ظرفیت‌هایی است که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما در صورت حمایت و هدایت صحیح می‌توانند به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شوند. گاهی یک کارگاه کوچک خانگی یا فعالیت فردی یک هنرمند می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد برای یک خانواده، به حفظ یک هنر بومی و تقویت فرهنگ تولید نیز کمک کند.

او با تأکید بر نقش فضاهای شهری در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، اظهار کرد: شهر فقط محل عبور و مرور نیست، بلکه می‌تواند بستری برای تعامل، معرفی استعدادها و حمایت از شهروندانی باشد که با تلاش خود در مسیر تولید حرکت می‌کنند. استفاده هدفمند از ظرفیت فضاهای عمومی می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت مردم کمک کند.

دبیر مؤسسه سفیر آوای مهربانی با اشاره به استقبال شهروندان از این بازارچه گفت: استقبال مردم نشان داد که جامعه نسبت به حمایت از تولیدات داخلی، محصولات دست‌ساز و فعالیت‌های خلاقانه علاقه‌مند است. این موضوع انگیزه ما را برای ادامه مسیر و برگزاری دوره‌های بعدی این طرح افزایش می‌دهد.

او در پایان گفت: حمایت از مشاغل خانگی در واقع حمایت از توانمندی‌های انسانی، خلاقیت و ظرفیت‌های بومی جامعه است و امیدواریم با استمرار چنین برنامه‌هایی، شاهد تقویت جایگاه تولیدکنندگان خرد و نقش‌آفرینی بیشتر آنها در اقتصاد محلی باشیم.

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