به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی از آماده‌باش این اداره‌کل برای پشتیبانی و ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه استان البرز به عنوان استان معین تهران، تمامی ظرفیت‌های حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم بسیج شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با تاکید براینکه در این ایام وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است که با انسجام و همدلی در کنار مردم حضور داشته باشند و زمینه ارائه خدمات شایسته را فراهم کنند، افزود: با توجه به سیاست‌های دولت، تأکیدات استاندار محترم البرز و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره‌کل میراث فرهنگی استان از همان ابتدا در کنار سایر دستگاه‌های مسئول قرار گرفته و تمام ظرفیت‌های خود را برای انجام وظایف محوله به کار گرفته است.

زینالی بیان کرد: استان البرز به دلیل همجواری با پایتخت و قرار گرفتن در مسیرهای مواصلاتی مهم، همواره نقش پشتیبان و معین تهران را در بسیاری از برنامه‌های ملی و مناسبت‌های بزرگ ایفا کرده است و در این رویداد نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از تمامی امکانات موجود، نقش خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

او تصریح کرد: به تمامی واحدها و مراکز تحت پوشش اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ابلاغ‌های لازم انجام شده تا با آمادگی کامل در این مسیر همراه باشند و بتوانیم پاسخگوی نیازهای احتمالی و خدمتگزار مردم عزیز باشیم.

زینالی گفت: تلاش ما این است که با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، شرایطی فراهم کنیم تا مراسم پیش رو با نظم، آرامش و خدمات‌رسانی مناسب برگزار شود و استان البرز بتواند به عنوان استان معین، وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان تأکید کرد: خدمت به مردم در چنین روزهایی، افتخاری بزرگ برای مجموعه‌های اجرایی است و امیدواریم با همدلی و همکاری همه بخش‌ها بتوانیم در مسیر خدمتگزاری گام برداریم.

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