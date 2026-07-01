البرز برای توسعه گردشگری به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امید محبی‌اصل با اشاره به برگزاری نشست شورای آموزش گردشگری استان اظهار کرد: آموزش، زیربنای اصلی توسعه گردشگری است و اگر قرار باشد این صنعت به جایگاه واقعی خود برسد، باید نگاه ما به آموزش از یک فرآیند صرفاً اداری فراتر رفته و به سمت آموزش‌های مهارت‌محور، کاربردی و منطبق با نیازهای روز جامعه حرکت کند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: گردشگری صنعتی پویا و متکی بر نیروی انسانی است و کیفیت خدماتی که به گردشگران ارائه می‌شود، ارتباط مستقیمی با میزان تخصص، دانش و مهارت فعالان این حوزه دارد. به همین دلیل، نظارت بر نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی و اطمینان از اثربخشی این دوره‌ها، یکی از اولویت‌های مهم معاونت گردشگری استان البرز به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه شورای آموزش گردشگری با هدف ایجاد انسجام بیشتر در حوزه آموزش تشکیل شده است، ادامه داد: در این شورا تلاش می‌شود ضمن بررسی چالش‌های موجود، راهکارهایی برای بهبود عملکرد موسسات آموزشی، افزایش کیفیت دوره‌ها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با فراگیران ارائه شود.

محبی‌اصل با اشاره به محورهای مطرح‌شده در آخرین نشست این شورا، گفت: در این جلسه موضوع تقویت فرآیندهای نظارتی در برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور گواهینامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت، چراکه معتقدیم صدور گواهینامه باید نتیجه طی شدن یک مسیر آموزشی استاندارد و واقعی باشد و نباید صرفاً به یک فرآیند شکلی محدود شود.

این مسئول تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما، حرکت به سمت نظارت دقیق‌تر بر فعالیت موسسات آموزشی است تا ضمن حمایت از مجموعه‌هایی که در مسیر استانداردهای آموزشی فعالیت می‌کنند، نقاط ضعف احتمالی نیز شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

او ادامه داد: تعریف چارچوب‌های مشخص برای ارزیابی عملکرد موسسات، بررسی کیفیت اجرای دوره‌ها، میزان رعایت دستورالعمل‌های آموزشی و توجه به حقوق فراگیران از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به آموزش‌های تخصصی گردشگری کمک کند.

محبی‌اصل با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های گردشگری اظهار کرد: موسسات آموزشی، بازوی اجرایی مهمی در تربیت نیروهای متخصص هستند و بدون حضور فعال و مسئولانه این مجموعه‌ها، دستیابی به اهداف توسعه‌ای در حوزه گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود.

این مسئول افزود: بر همین اساس، تلاش می‌کنیم ارتباط میان معاونت گردشگری و موسسات آموزشی تقویت شود تا مسائل و دغدغه‌های موجود با تعامل بیشتر بررسی شده و تصمیمات اتخاذشده، قابلیت اجرایی بالاتری داشته باشند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز همچنین درباره جایگاه نماینده موسسات آموزشی در ساختار شورای آموزش گردشگری گفت: این نماینده می‌تواند نقش موثری در انتقال دیدگاه‌ها، هماهنگی بیشتر میان موسسات و ایجاد ارتباط منسجم‌تر میان بخش خصوصی و مدیریت گردشگری استان داشته باشد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای انجام بازدیدهای نظارتی دوره‌ای از مراکز آموزشی خاطرنشان کرد: این بازدیدها با هدف مچ‌گیری یا ایجاد محدودیت برای موسسات انجام نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن ارتقای کیفیت، شناسایی ظرفیت‌های موجود و کمک به اجرای بهتر استانداردهای آموزشی است.

این مسئول توضیح داد: نتیجه مطلوب این فرآیند باید منجر به آن شود که فراگیران دوره‌های گردشگری پس از پایان آموزش‌ها، با دانش و مهارت کافی وارد بازار کار شوند و بتوانند نقش موثری در ارتقای سطح خدمات گردشگری استان ایفا کنند.

محبی‌اصل با بیان اینکه البرز از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است، گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند حضور نیروهای متخصص و آموزش‌دیده است و یکی از پیش‌نیازهای تحقق این هدف، توجه جدی به کیفیت آموزش‌های تخصصی گردشگری خواهد بود.

او افزود: استان البرز به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و همچنین موقعیت ارتباطی ویژه، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد و برای تحقق این ظرفیت باید تمامی اجزای زنجیره گردشگری از جمله آموزش، خدمات و مدیریت مقصد به صورت هماهنگ تقویت شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان تأکید کرد: شورای آموزش گردشگری به عنوان زمینه‌ای برای همفکری و تصمیم‌سازی، به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا با استمرار نظارت‌ها، افزایش تعامل با موسسات آموزشی و اجرای برنامه‌های هدفمند، زمینه ارتقای جایگاه آموزش گردشگری و تربیت نیروی انسانی کارآمد در استان فراهم شود.

انتهای پیام/