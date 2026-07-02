ساناز اسفندیاری، عصر روز چهارشنبه، دهم تیرماه در حاشیه آیین رونمایی از کتاب «قصههای کاخ سلیمانیه» در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: این کتاب حاصل بیش از یک سال فعالیت پژوهشی، آموزشی و ادبی در قالب کارگاه نویسندگی با محوریت کاخ سلیمانیه است؛ کارگاهی که سال گذشته با هدف پیوند میان ادبیات داستانی و میراث فرهنگی شکل گرفت و اکنون نخستین محصول آن در قالب یک کتاب پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی- هنری بخوان با ما، افزود: ایده اصلی این طرح بر این باور استوار بود که میراث فرهنگی تنها با مرمت کالبدی حفظ نمیشود، بلکه آنچه به یک بنای تاریخی حیات دوباره میبخشد، روایتهایی است که مردم با آن برقرار میکنند. اگر بناها در حافظه مردم جای نگیرند، صرف حفاظت فیزیکی نمیتواند ضامن ماندگاری آنها باشد.
او با اشاره به اینکه قصههای کاخ سلیمانیه فقط یک مجموعه داستان نیست، ادامه داد: این کتاب تلاشی برای بازآفرینی رابطه میان مردم و یکی از مهمترین بناهای تاریخی استان البرز است. تلاش کردیم از ظرفیت میراث ناملموس یعنی روایت، داستان و ادبیات استفاده کنیم تا کاخ سلیمانیه از حالت یک بنای تاریخی صرف خارج شود و دوباره به موضوع گفتوگو، تخیل و ارتباط انسانی تبدیل شود.
مدیر انتشارات آنیک با بیان اینکه داستان میتواند پلی میان نسل امروز و میراث تاریخی باشد، تصریح کرد: بسیاری از بناهای تاریخی برای مردم لایههای عمیقی از تاریخ، فرهنگ و زندگی اجتماعی را در خود جای دادهاند. زمانی که این لایهها در قالب داستان روایت شوند، مخاطب ارتباطی عاطفی با آن اثر برقرار میکند و همین ارتباط، زمینه حفاظت و توجه بیشتر به میراث فرهنگی را فراهم میآورد.
اسفندیاری درباره روند شکلگیری این کتاب گفت: در کارگاه نویسندگی، اعضای گروه نویسندگان مؤسسه بخوان با ما پس از آشنایی با پیشینه تاریخی کاخ سلیمانیه و دریافت اطلاعات پژوهشی، روایتهای خود را بر اساس این بنای تاریخی خلق کردند. پس از بررسی آثار، ۱۷ داستان برای انتشار انتخاب شد که اکنون در قالب کتاب قصههای کاخ سلیمانیه منتشر شده است.
این مسئول توضیح داد: در این کتاب نویسندگان تلاش کردند تاریخ را به بستری برای خلق ادبیات تبدیل کنند. به همین دلیل بخشی از داستانها مستقیماً در دوره قاجار روایت میشوند و شخصیتها و رخدادهای آن دوره را دستمایه داستان قرار دادهاند. بخشی دیگر نیز در زمان معاصر اتفاق میافتند اما با رجوع به گذشته، مخاطب را به فضای تاریخی کاخ سلیمانیه پیوند میزنند.
مدیر انتشارات آنیک تصریح کرد: تنوع قالبهای ادبی نیز یکی از ویژگیهای این کتاب است. علاوه بر داستان کوتاه، دلنوشتهها و جستارهایی نیز در کتاب گنجانده شده تا مخاطب از زاویههای مختلف بتواند با این اثر تاریخی ارتباط برقرار کند.
او اضافه کرد: رونمایی از این کتاب در واقع آغاز مسیری است که در قالب سلسلهنشستهای شبهای کرج دنبال خواهد شد؛ سلسلهنشستهایی که با هدف بازخوانی هویت تاریخی و فرهنگی کرج طراحی شده و قرار است به صورت مستمر در بناها و فضاهای تاریخی شهر برگزار شود.
این مسئول بیان کرد: تلاش ما این است که هر نشست یک خروجی ماندگار داشته باشد. به همین دلیل پس از هر نشست، متناسب با موضوع آن، تولید یک اثر مکتوب در دستور کار قرار میگیرد تا آنچه در نشستها مطرح میشود در قالب کتاب یا آثار فرهنگی برای پژوهشگران، علاقهمندان و نسلهای آینده باقی بماند.
اسفندیاری با بیان اینکه نشستهای شبهای کرج به کاخ سلیمانیه محدود نخواهد ماند، افزود: برنامهریزی کردهایم این نشستها در سایر بناها و فضاهای تاریخی کرج و استان البرز نیز برگزار شود تا هر بار یکی از ظرفیتهای کمتر شناختهشده میراث فرهنگی استان در کانون توجه قرار گیرد.
مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی هنری بخوان با ما با اشاره به اهمیت روایت در حفاظت از میراث فرهنگی گفت: اگر مردم درباره یک اثر تاریخی داستان بخوانند، داستان بنویسند و درباره آن گفتوگو کنند، آن بنا دیگر تنها متعلق به گذشته نخواهد بود، بلکه به بخشی از زندگی امروز جامعه تبدیل میشود. ما به دنبال چنین ارتباطی هستیم؛ ارتباطی که از مسیر ادبیات شکل میگیرد و میتواند در حفظ هویت فرهنگی شهر نقش مؤثری ایفا کند.
اودر پایان یادآور شد: حفظ میراث فرهنگی تنها مسئولیت دستگاههای متولی نیست؛ زمانی میتوان از صیانت واقعی سخن گفت که مردم خود را در روایت و بازآفرینی این میراث سهیم بدانند. اگر بتوانیم از طریق ادبیات، هنر و روایت، پیوندی دوباره میان جامعه و بناهای تاریخی برقرار کنیم، بخش مهمی از رسالت فرهنگی خود را انجام دادهایم.
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