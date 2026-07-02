به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان چهارشنبه دهم خرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از مجموعه تاریخی خواجه یار شهر خواف به خبرنگاران اظهار کرد:
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: در راستای حمایت از سرمایهگذاران، پرونده طرحهای معرفی شده در شهرستانهای خواف و رشتخوار بررسی شد و برای تسهیلات از محل تسهیلات ۴ درصدی اشتغال، به بانکهای عامل معرفی شدند.
شالبافیان ادامه داد: برخی از طرحهای مرتبط با میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی که رقم اعتباری بیشتری را لازم داشتند مورد حمایت قرار میگیرند.
اوتصریح کرد: در حوزه حمایت از سرمایهگذاران داخلی هم خوشبختانه حمایتها از تجهیزات گردشگری ترکیبی و مجوز واردات تجهیزات گردشگری مورد نیاز سرمایهگذاران بدون احتساب سود بازرگانی و گمرکی از طریق قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت به صورت کامل اجرایی شده و متقاضیان در خراسان رضوی از این معافیتها بهره بردند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در نشستهای مشترکی که با نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس و مدیران شرکتهای معدنی و فولادی برگزار شد برنامه بلند مدتی برای زیرساختهای حوزه گردشگری با همراهی شرکتهای فولادی تدوین شد و این شرکتها پیشتر نیز در مرمتهای آثار باستانی کمکهایی داشتند.
شالبافیان افزود: آنچه مورد نیاز کارگاههای بومگردیها برای دریافت تسهیلات اشتغال بود انجام و تأمین اعتبار شد و اعتبارات صنایعدستی خراسان رضوی ابلاغ شد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: به زودی و در نهایت تا یک ماه آینده روند ارائه کمک و تسهیلات به حوزه صنایعدستی تعیین تکلیف میشوند.
شالبافیان گفت: برنامه توسعه گردشگری، حمایت از صنایعدستی و صیانت از میراث فرهنگی و بازدید از بومگردیها، آثار باستانی و کارگاههای صنایعدستی خواف و رشتخوار جزو برنامههای سفرش است.
همچنین عبدالرحمان خجسته شهردار خواف نیز در حاشیه این بازدید گفت: مجموعه باستانی و گردشگری خواجه یار به عنوان بهترین نقطه گردشگری شهرستان خواف و بام شهر خواف محسوب میشود.
او افزود: این مجموعه گردشگری در محیطی به مساحت ۴۵ هکتار است که شبهای فصول بهار و تابستان هوای مفرحی دارد و بسیاری از خانوارهای شهرستان خواف و شهرستانهای اطراف، به پارک معراج که بخشی از این مجموعه است میآیند و به همین دلیل، توسعه این محیط و خدمات رفاهی آن نیاز به توجه دارد و از آنجا که کد پروژه گردشگری دارد نیازمند تأمین اعتبار است.
او با اشاره به اینکه برای مسیرهای دسترسی آن شامل بلوار سوارهرو به قیر و پیاده راهها هم به موزاییک فرش و تایل و کل مجموعه نیز به افزایش سرویسهای بهداشتی نیاز دارد، افزود: خواستههای شهرداری خواف به اطلاع رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رسید و وی قول مساعد در رفع نیازها داد.
همچنین محمود باعقیده رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواف، ۱۳ بومگردی با ظرفیت پذیرش و اقامت حدود ۲۵۰ گردشگر در این شهرستان فعالیت میکنند و تاکنون حدود ۴۰۰ اثر تاریخی در خواف شناسایی شده که ۱۰۵ مورد آن در فهرست آثار ملی و برخی نیز در مسیر ثبت جهانی یونسکو است.
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