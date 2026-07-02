۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۷

با حضور رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی

طرح سرمایه گذاری و گردشگری پیر دهقان شهر سنگان خواف بررسی شد

طرح سرمایه گذاری و گردشگری پیر دهقان شهر سنگان خواف بررسی شد

طرح سرمایه گذاری و گردشگری پیر دهقان شهر سنگان خواف با حضور رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی معاون گردشگری و رئیس اداره سرمایه‌گذاری اداره کل استان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اصغر شالبافیان چهارشنبه دهم تیر ماه در سفر به خواف طی بازدید از ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان بازدید کرد و گفت: از طرح‌هایی که موجب رونق و جذب گردشگر داخلی و خارجی در این شهرستان شود حمایت خواهیم کرد.
او افزود: توسعه گردشگری در این شهرستان در گرو مشارکت جمعی مردم، دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و دیگر دست اندرکاران است که در این شهرستان وفاق خوبی شکل گرفته است.
در این سفر شالبافیان و هیئت همراه شامل محمدحسین عسگرپور مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمد رکنی معاون‌ گردشگری و علی اصغر پاکدل رئیس اداره سرمایه‌گذاری و کارشناسان حوزه سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره توسعه گردشگری این شهر با اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری این شهر گفت و گو کررده و از اقامتگاه بوم گردی سجانا، مسجد جامع تاریخی سنگان بازدید کردند.
سَنگان شهری در استان خراسان رضوی واقع در شهرستان خواف و مرکز بخش سنگان است که در فاصله ۳۰۰ کیلومتری مشهد و ۲۴ کیلومتری خواف قرار گرفته است.

طرح سرمایه گذاری و گردشگری پیر دهقان شهر سنگان خواف بررسی شد

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کد خبر 1405041100812
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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