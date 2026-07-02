به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی فاطمی چهارشنبه دهم تیر ماه 1405 در حاشیه بازدید از اتاق وضعیت و مرکز هماهنگی گروه های جهادی سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) در جمع خبرنگاران با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در کمیته اسکان مراسم تشییع، اظهار کرد: با توجه به تمرکز حضور زائران در استان خراسان رضوی، مشارکت مردم و فعالیت گروه های جهادی برای تأمین و ساماندهی اسکان، نقش تعیین کننده ای در مدیریت این رویداد دارد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: از روند فعالیت گروه های جهادی در حوزه اسکان بازدید داشتیم. مسئولیت کمیته اسکان در این مراسم بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته است.

فاطمی افزود: این مراسم در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی برگزار می شود، اما با توجه به اینکه بیشترین حجم حضور شرکت کنندگان و زائران مربوط به استان خراسانرضوی است، تمرکز اصلی برنامه ریزی ها نیز بر این استان قرار دارد.

او با بیان اینکه برآورد تعداد زائران باید با ظرفیت های اقامتی استان متناسب باشد، گفت: زیرساخت های اقامتی موجود در خراسان رضوی به صورت طبیعی ممکن است به تنهایی پاسخگوی اسکان همه افراد نباشد؛ از این رو استفاده از ظرفیت های مردمی و مشارکت عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: گروه های جهادی که در حوزه اسکان فعالیت می کنند، با هدف ساماندهی اسکان زائران و جلب مشارکت مردم وارد میدان شده‌اند و نقش مؤثری در مدیریت این بخش ایفا می کنند.

فاطمی افزود: با اجرای طرح هایی که برای بهره گیری از ظرفیت مردم آغاز شده است، امیدواریم بتوانیم بخش قابل توجهی از نیاز اسکان زائران را با مشارکت مردمی تأمین و مدیریت کنیم.

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