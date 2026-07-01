اقداماتی نوید بخش برای توسعه گردشگری خواف در حال انجام است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی اصغر شالبافیان امروز چهارشنبه دهم تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از کوشک شهر سلامی شهرستان خواف با بیان این مطلب افزود: نخستین جلسه ویژه شهرستان خواف در تهران با موضوع حمایت و توسعه اقامتگاههای بومگردی برگزار که مسئولان شهرستان، مسئولان استان و نماینده مردم در مجلس حضور داشتند و مقرر شد بومگردیها از تسهیلات اشتغال برخوردار شوند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: همچنین در جلسهای که در مشهد با حضور فرماندار شهرستان، نماینده مردم در مجلس، مدیران اداره کل و مدیران شرکتهای صنعتی ومعدنی شهرستان برگزار شد، نحوه مشارکت این شرکتها در مرمت بناهای تاریخی که طی چند سال گذشته عملکرد خوبی هم داشتهاند، بررسی شد.
او با اشا ه به اهمیت اشتغال مردم منطقه اظهار کرد: در زمینه آموزش و توانمندسازی و اشتغال هنرمندان صنایعدستی نیز مشارکت و همکاری صورت خواهد گرفت.
شالبافیان با اشاره به حضورش،در شهرستان خواف و بازدید از ظرفیتهای گردشگری و میراث فرهنگی گفت: با برررسی طرحهای گردشگری شهر سلامی و شهرستان خواف، طرحهای نیازمند حمایت از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهرهمند خواهند شد.
علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، محمدحسین عسگرپور مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، محمد رکنی معاون گردشگری و علی اصغر پاکدل رئیس اداره سرمایهگذاری و کارشناسان حوزه سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در بازدید از عمارت تاریخی کوشک شهر سلامی حضور داشتند و مالک این مجموعه طرح احیا، توسعه و بهرهبرداری از این مجموعه تاریخی را ارائه کرد.
کوشک سلامی مربوط به دوره سلجوقیان که در دوره معاصر احیا شده است ، این کوشک در شهر سلامی شهرستان خواف واقع شده و در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۴۳۰ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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