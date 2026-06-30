بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی اصغر شالبافیان امروز سهشنبه نهم تیر ماه 1405 در نشست تامین مالی پروژههای گردشگری خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: استان خراسان رضوی 217 طرح گردشگری در حال اجرا دارد البته برای تعداد زیادی از طرحهای گردشگری موافقت اصولی صادر شده و با توجه به شرایط کشور، وارد مرحله صدور نهایی مجوز ایجاد و اجرا نشده است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات گواهی از محل منابع تبصره 15 و 18 و گواهی سپرده خاص همکاری خوبی داشتهاند البته بانک شهر در پرداخت تسهیلات به طرحهای کلان گردشگری از محل گواهی سپرده خاص طی سال 1404 و 1405 بیشترین مشارکت را داشتهاند.
شالبافیان تصریح کرد: سال گذشته 34 هزار پرونده از سراسر کشور را در سامانه وزارت کار ثبت کردیم ;که به 21 هزار پرونده پرداخت تسهیلات انجام شده است.
او یاد آور شد: 75 درصد استفاده کندگان از این تسهیلات بانوان بودهاند.
شالبافیان گفت: تسهیلات پرداختی برای بیش از 26 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
همچنین غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در این جلسه گفت: با توجه به این که 54 درصد مراکز اقامتی کشور در این استان قرار دارد باید منابع تخصیصی به این استان نیز باید با تعداد طرحها و حجم سرمایهگذاری گردشگری متناسب باشد.
او تبدیل ارزهای خارجی به ریال را از مشکلات گردشگران خارجی عنوان کرد و گفت: باید این مشکل را بر طرف کنیم تا شرایط برای گردشگران خارجی تسهیل شود.
او ضرب سکههای طلا و نقره به نام فردوسی را از برنامههای پیش رو عنوان کرد و گفت: امیدوارم ضرب سکه فردوسی به کمک بانکها به سرانجام برسد.
همچنین سید جواد موسوی مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه حدود 54 درصد مراکز اقامتی کشور در استان قرار دارد، گفت: در حال حاضر 217 طرح گردشگری با سرمایهگذاری 189 همت در حال اجراست.
او افزود: برای این طرح های گردشگری 10 هزار و 745 نفر اشتغال بعد از بهرهبرداری پیش بینی شده است.
موسوی تصریح کرد: این طرح های گردشگری شامل 9 هزار و 390 اتاق و 19 هزار و 837 تخت است.
همچنین سیدحامد حسینی رئیس سازمان اقتصاد و دارائی خراسان رضوی در این جلسه گفت: برای طرح های گردشگری که از طریق شبکه بانکی امکان تامین مالی وجود نداشته باشد، آمادگی داریم از طریق بوسرس تامین مالی لازم را انجام دهیم.
همچنین حسن پارسی پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در این جلسه گفت: برابر مقررات تا 8 درصد از نرخ سود تسهیلات و تا سقف 240 میلیارد تومان را قابلیت پرداخت داریم.
همچنین احمد مالکی معاون اعتبارات بانک شهر در این جلسه با قدردانی از حوزه سرمایهگذاری، گردشگری و صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی برای همکاری در پرداخت تسهیلات، گفت: خراسان رضوی سومین استان کشور به لحاظ حجم نقدینگی است و نگاه ویژهای در بانک شهر به این استان وجود دارد.
او افزود: به دلیل روابط خوبی که با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داریم به عنوان بانک عامل تلاش داریم به رشد و توسعه گردشگری ایران کمک کنیم.
همچنین ایمان امیری پور معاون امور شعب باک شهر در این جلسه گفت: خدمات خوبی را میتوانیم به سرمایهگذاران حوزه گردشگری ارائه کنیم، در همین راستا بستههای تسهیلات ویژه برای حوزه گردشگری در نظر گرفتهایم.
در پایان این جلسه از همکاریهای بانک شهر قدردانی شد.
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