به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اصغر شالبافیان شامگاه سه‌شنبه نهم تیر ماه ۱۴۰۵ در جلسه با مدیران شرکت‌های معدنی فعال در خواف و نماینده مردم شهرستان خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان با بیان این مطلب افرود: شهرهای خراسان رضوی که اثر ثبت جهانی دارند یا در برنامه‌های ثبت جهانی قرار دارند، در اولویت برنامه‌های وزارت هم قرار دارند.

رئیس مرکزی سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: با توجه به شرایطی که قرار است در آینده قرار گیریم باید برای میزبانی گردشگران داخلی و خارجی از آمادگی لازم برخوردار باشیم.

او یاد آور شد: حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نقش مهمی در اشتغال مردم شهرستان دارند و باید متناسب با شرایط این شهرستان سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد تاسیسات گردشگری، حفاظت از میراث‌فرهنگی و ترویج صنایع‌دستی صورت گیرد.



هم‌چنین سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به اثار تاریهی، جاذبه‌ها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری شهرستان گفت: اقامت، حمل و نقل و پذیرایی سه رکن توسعه گردشگری است که تعدادی اقامتگاه بوم‌گردی در این شهرستان ایجاد شده است اما باید واحدهای اقامتی و پذیرایی شهرستان به لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا کند.

او افزود: احیای مهمانسرای جهانگردی و بهره‌برداری با کاربری اصلی می‌تواند به گردشگری شهرستان کمک کند.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران که آسبادهای خواف بخشی از این پرونده است در اجلاس امسال یونسکو مطرح خواهد شد باید شرایط را برای موفقیت در ثبت مهیا کنیم.

او تاکید کرد: در این راستا باید همکاری و هماهنگی همه‌ جانبه صورت گیرد و از ظرفیت بخش دولتی، خصوصی و مشارکت مردم به خوبی استفاده کنیم.



هم‌چنبن امیر توکلی رودی نماینده مردم خواف، رشتخوار و باخرز در مجلس شورای اسلامی در اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی خواف برای همکاری اعلام آمادگی کرد.



هم‌چنین مهدی آسیایی فرماندار خواف از اعلام آمادگی شهرستان برای برگزاری تورهای گردشگری از مشهد به خواف، ساماندهی مسیر گردشگری آسبادها و تخصیص اعتبار برای مرمت بناهای تاریخی شهرستان خبر داد.

هم‌چنین محمود باعقیده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف گفت: این شهرستان ۱۰۵ اثر ثبت شهده در فهرست آثار ملی ایران دارد که طی سه سال گذشته با اعتبتر اختصاص یافته از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی فعال در خواف، مرمت اضطراری ۴۲ اثر انجام شده است.

در این جلسه طالبی مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان، مدنی‌فر مدیر عامل توسعه فراگیر سناباد و پاک‌نیا نماینده شرکت اپال پارسیان سنگان حضور داشتند.

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