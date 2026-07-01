به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اصغر شالبافیان سهشنبه نهم تیر ماه ۱۴۰۵ در طرحهای گردشگری متقاضی استفاده از تسهیلات سپرده گواهی خاص که در محل هتل ضیافت النور مشهد برگزار شد، با اشاره به شیوههای تامین مالی برای پروژههای کلان گردشگری اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است امکان تامین مالی طرحهای کلان از محل منابع تبصرهای وجود ندارد.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: در حال حاضر این فرصت فراهم شده که با کمک برخی بانکها از محل سپرده های گواهی خاص برخی از پروژه های بزرگ را تامین مالی کرد.
همچنین مدیران بانک شهر به ارائه سیاستها و شیوههای پرداخت تسهیلات به طرحهای گردشگری پرداختند.
احمد مالکی معاون اعتبارات بانک شهر کشور گفت: بر اساس مجوز صادره از بانک مرکزی این بانک آمادگی دارد طرح های معرفی شده از استان را تا سقف ۲.۵ همت برای هر طرح را پذیرش نماید.
او یاد یاد آور شد: پروژههای با پیشرفت بالای ۴۰ درصد در اولویت پرداخت است.همچنین سید جواد موسوی مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در این جلسه گفت: تعداد ۱۴ طرح به مبلغ ۶ همت تاکنون به بانک شهر معرفی شده که تاکنون بیش از ۴ همت به متقاضیان پرداخت شده است
در این جلسه هر یک از متقاضیان گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای در دست اجرا و همچنین مشکلات و موانع پیش رو را اعلام کردند و مدیران بانک برای تسریع در تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات قول مساعد دادند.
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