۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵

لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مسجد مقدس جمکران

لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مسجد مقدس جمکران

لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدشان به مسجد مقدس جمکران

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کد خبر 1405041601053
دبیر محمد آوخ

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