https://www.chtn.ir/x4s9h۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵ کد خبر 1405041601053 فیلم خبری لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مسجد مقدس جمکران لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدشان به مسجد مقدس جمکران دریافت 8 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041601053 دبیر محمد آوخ برچسبها استان قم شهرستان قم آستان مقدس مسجد جمکران جمکران بدرقه آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید اخبار مرتبط نماز مشتاقان ولایت بر پیکر آقای شهید ایران در جمکران اقامه شد اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در مسجد جمکران کیوسکهای راهنمای زائر در قم قم آماده میزبانی از خیل زائران وداع با رهبر شهید/ ظرفیت اسکان تا یک میلیون نفر فراهم شد آمادهسازی دانشگاه قم برای اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران مدیرکل میراث فرهنگی قم از تعدادی از مراکز اسکان بازدید کرد بازدید از مراکز اسکان توسط مدیرکل میراث فرهنگی قم آمادگی قم برای میزبانی زائران در مراسم بدرقه آقای شهید ایران فعالیت شبانهروزی دستگاههای خدماترسان قم برای میزبانی از بدرقه آقای شهید ایران خانههای دل، به روی عاشقان ولایت گشوده شد پربینندهترینها تجدید بیعت جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب رهاورد اقتصادی رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی،… فعالیت شبانهروزی دستگاههای خدماترسان قم برای میزبانی از بدرقه آقای شهید… خانههای دل، به روی عاشقان ولایت گشوده شد
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