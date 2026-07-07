نماز مشتاقان ولایت بر پیکر آقای شهید ایران در جمکران اقامه شد

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید با حضور خیل عظیم عزاداران و مشتاقان ولایت، بر پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و خانواده ایشان در مسجد مقدس جمکران نماز اقامه کرد.

نماز میت بر پیکر رهبر شهید ایران و اعضای خانواده ایشان، صبح امروز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ به امامت آیت‌الله جوادی آملی و با حضور میلیونی ارادتمندان و مردم همیشه در صحنه، علما، فضلا، مسئولان، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و شخصیت‌های داخلی در میعادگاه عاشقان، مسجد مقدس جمکران اقامه شد.

سیل جمعیتی که از عصر روز گذشته از نقاط مختلف کشور رهسپار مسجد مقدس جمکران شده بود، از نخستین ساعات بامداد امروز همه صحن‌ها و شبستان‌های این مکان مقدس را لبریز کرد. موج عزاداران همچنان ادامه دارد و کاروان‌های مردمی، پیاده و سواره، با پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین» و پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، خود را به جمکران می‌رسانند.

پس از اقامه نماز، آیین تشییع از مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

همچنین مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در شهرهای نجف و کربلا برگزار خواهد شد.

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع و در حرم مطهر امام‌رضا(ع) به خاک سپرده می‌شود.

انتهای پیام/