تغییر در محل جانمایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در مسجد جمکران

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، روابط عمومی آستان مقدس مسجد جمکران با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر در محل جانمایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در این مکان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده ‌است: به اطلاع می‌رساند با توجه به درخواست‌های متعدد مردمی، محل استقرار آقایان و بانوان برای اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه به شرح ذیل

نیمه سمت راست مسجد از مقابل مسجد مقام تا ابتدای ورودی پارکینگ مقابل میدان انتظار ویژه استقرار زائران برادر و نیمه سمت چپ مسجد از مقابل مسجد مقام تا ابتدای ورودی پارکینگ مقابل میدان انتظار ویژه استقرار زائران خواهر می‌باشد.

در این اطلاعیه در خصوص مسیرهای ورود و خروج زائران نیز آمده‌است: ورود و خروج زائران برادر، از درب شماره ۲ و پارکینگ شماره یک ورود و خروج زائران خواهر، از درب شماره ۶ باب الرضا علیه السلام، پارکینگ شماره ٢ و ورودی میدان انتظار است.

اطلاعیه در خصوص اسکان زائران نیز آورده ‌است: محل اسکان خواهران در شبستان‌های بقیع و امام حسن عسکری علیه‌السلام و محل اسکان برادران در شبستان‌های کاظمین و کربلا خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می شود.

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